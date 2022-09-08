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Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт

8 сентября
2022 год

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8 сентября 2022

В этом году программа Венецианского кинофестиваля оказалась насыщеннее и интереснее Каннского смотра. За первые пять дней фестиваля свои новые фильмы представили Лука Гуаданьино, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Даррен Аронофски и Мартин МакДона, а открыл фестиваль «Белый шум» Ноа Баумбаха с располневшим Адамом Драйвером и Гретой Гервиг в главных ролях.

1 сентября на премьере фильма Тодда Филда «Тар» на красную дорожку вышли Кейт Бланшетт и Джулианна Мур.

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Кейт Бланшетт на премьере фильма «Тар»

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Джулианна Мур на премьере фильма «Тар»

А на премьере фильма Иньярриту «Бардо» побывали Тесса Томпсон и Джоди Тёрнер-Смит.

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Тесса Томпсон на премьере фильма «Бардо»

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Джоди Тёрнер-Смит

2 сентября всё внимание публики было приковано к новому фильму Луки Гуданьино «Целиком и полностью» - подростковой драме о любви двух каннибалов с розоволосым Тимоти Шаламе в одной из главных ролей. Не повезло с таким мощным соседством французскому режиссёру Ромену Гаврасу, представившему в этот же день фильм «Афина», снятый для Netfix. Поддержать Ромэна пришёл его старый приятель Венсан Кассель со своей молоденькой супругой, а также Людивин Санье.

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Людивин Санье

3 сентября модный дом Giorgio Armani и журнал «Vanity Fair» собрали звёздных гостей фестиваля на «Балу света». Среди гостей вечеринки были Сидни Суини, Изабель Юппер, Зои Дешанель, Николас Холт, Адриа Архона и другие.

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Тесса Томпсон, Николас Холт и Адриа Архона

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Зои Дешанель

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Сидни Суини

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Ирина Шейк

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Изабель Юппер

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Джулианна Мур и Роберта Армани

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Аличе Пагани

4 сентября Даррен Аронофски, Брендан Фрейзер, Сэди Синк и Хонг Чау представили публике драму «Кит», в которой Фрейзер играет человека, умирающего от ожирения. После показа Фрейзер получил за свою грандиозную актёрскую работу шестиминутные стоячие овации и не смог сдержать слёз.

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Брендан Фрейзер, Даррен Аронофски, Хонг Чау, Сэди Синк и драматург Сэмюэл Хантер

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Сэди Синк

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Джоди Тёрнер-Смит

Главным событием следующего дня стала премьера фильма Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко», после которой СМИ наперебой заговорили о неприязни между Оливией Уайлд и исполнительницей главной роли Флоренс Пью - актриса отказывалась участвовать в продвижении фильма, а на премьере держалась вдалеке от Оливии и не разговаривала с ней. Также Оливию заподозрили в разладе с Гарри Стайлзом, который тоже держался по отношению к возлюбленной отстранённо. И зачем-то плюнул в Криса Пайна перед просмотром фильма.

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Оливия Уайлд

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Флоренс Пью

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Джемма Чан

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Гарри Стайлз

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Крис Пайн

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Тесса Томпсон

В этот же день великий ирландский драматург и режиссёр Мартин МакДона представил свой четвёртый полнометражный фильм «Банши Инишерина», главные роли в котором исполняют Колин Фаррелл и Брендан Глисон. Поддержать МакДону пришла его возлюбленная, актриса Фиби Уоллер-Бридж, также на огонёк заглянул Реге-Жан Пейдж.

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Мартин Макдонах, Керри Кондон, Колин Фаррелл и Брендан Глисон

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Фиби Уоллер-Бридж

Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт
фото: Реге-Жан Пейдж

фото: legion-media
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АфинаБанши ИнишираБардоБелый шумКитНе волнуйся, солнышкоТар

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Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт фотографии
Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт фотографии
Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт фотографии
Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт фотографии
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