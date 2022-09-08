Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт

4 сентября Даррен Аронофски, Брендан Фрейзер, Сэди Синк и Хонг Чау представили публике драму «Кит», в которой Фрейзер играет человека, умирающего от ожирения. После показа Фрейзер получил за свою грандиозную актёрскую работу шестиминутные стоячие овации и не смог сдержать слёз.
Главным событием следующего дня стала премьера фильма Оливии Уайлд«Не волнуйся, солнышко», после которой СМИ наперебой заговорили о неприязни между Оливией Уайлд и исполнительницей главной роли Флоренс Пью - актриса отказывалась участвовать в продвижении фильма, а на премьере держалась вдалеке от Оливии и не разговаривала с ней. Также Оливию заподозрили в разладе с Гарри Стайлзом, который тоже держался по отношению к возлюбленной отстранённо. И зачем-то плюнул в Криса Пайна перед просмотром фильма.
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