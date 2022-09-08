Венеция - 2022: Ирина Шейк, Зои Дешанель и Кейт Бланшетт

анонс

О судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд сняли документальный фильм

«Самая кратковременная свадьба»: Александр Молочников рассказал о браке с Екатериной Варнавой

На режиссёра завели уголовное дело из-за слов про воровство на фестивале Никиты Михалкова

6 сентября

«Я кайфую»: Сергей Шнуров рассказал о личной жизни и рождении четвёртого ребёнка

В браке с Ольгой Абрамовой у артиста родился второй малыш