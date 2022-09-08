О судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд сняли документальный фильм

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Но потом быстро расстались

«Самая кратковременная свадьба»: Александр Молочников рассказал, что они с Екатериной Варнавой поженились в начале года

На режиссёра завели уголовное дело из-за слов про воровство на фестивале Никиты Михалкова

В браке с Ольгой Абрамовой у артиста родился второй малыш

«Я кайфую»: Сергей Шнуров рассказал о личной жизни и рождении четвёртого ребёнка

6 сентября

Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете

Ранее Манский заявил, что на фестивале Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета»