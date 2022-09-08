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О судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд сняли документальный фильм

8 сентября
2022 год

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8 сентября 2022
Стриминговый сервис Discovery+ выпустит документальный фильм о судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Двухсерийная картина «Джонни против Эмбер: Американский суд» выйдет на платформе уже совсем скоро – 19 сентября. В фильме будут показаны интервью с адвокатами, экспертами по правовым вопросам и журналистами, а также «закульсье» судебного процесса, который проходил с апреля по июнь этого года.

О судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд сняли документальный фильм

Первая часть расскажет о взгляде Деппа на отношения с Хёрд, а также о его «жестоком детстве и наркотической зависимости». В серии покажут альтернативную версию событий, в которой Депп сам стал жертвой домашнего насилия. Во второй части опишут события с точки зрения Хёрд. «Сериал даёт судебно-медицинский отчёт о ключевых доказательствах и поворотных моментах дела с обеих сторон, позволяя зрителям самим решать, кому верить», — утверждает синопсис шоу.
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О судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд сняли документальный фильм фотографии
О судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд сняли документальный фильм фотографии
О судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд сняли документальный фильм фотографии
О судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд сняли документальный фильм фотографии
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