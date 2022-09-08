О судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд сняли документальный фильм

Стриминговый сервис Discovery+ выпустит
документальный фильм о судебном процессе между Джонни Деппом
и Эмбер Хёрд
. Двухсерийная картина «Джонни против Эмбер: Американский суд» выйдет на платформе уже совсем скоро – 19 сентября. В фильме будут показаны интервью с адвокатами, экспертами по правовым вопросам и журналистами, а также «закульсье» судебного процесса, который проходил с апреля по июнь этого года.
Первая часть расскажет о взгляде Деппа на отношения с Хёрд, а также о его «жестоком детстве и наркотической зависимости». В серии покажут альтернативную версию событий, в которой Депп сам стал жертвой домашнего насилия. Во второй части опишут события с точки зрения Хёрд. «Сериал даёт судебно-медицинский отчёт о ключевых доказательствах и поворотных моментах дела с обеих сторон, позволяя зрителям самим решать, кому верить»
, — утверждает синопсис шоу.
обсуждение >>