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Николас Кейдж стал отцом в третий раз

8 сентября
2022 год

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8 сентября 2022
У 58-летнего Николаса Кейджа и его 31-летней супруги Рико Шибата родилась дочь. Об этом прессе сообщил представитель актёра, уточнив, что мать и дочь чувствуют себя хорошо. Согласно источникам издания «People», супруги назвали девочку Августа Франческа.

Николас Кейдж стал отцом в третий раз
фото: Николас Кейдж и Рико Шибата

У Рико это первый ребёнок, а Николас, женившийся пять раз, познал радость отцовства в третий раз. Причём, первенец актёра Уэстон родился вне брака. Николас был 6 лет женат на Патрисии Аркетт, потом 2 года прожил в браке с Лизой Марией Пресли. Дольше всего - целых 12 лет - Кейдж прожил с Элис Ким, которая родила ему сына Кал-Эла. После чего был ультра-короткий четырёхдневный блиц-брак с визажисткой Эрике Койке. На Рико актёр женился в феврале 2021 года.

Николас Кейдж стал отцом в третий раз
фото: Николас Кейдж с сыновьями Уэстоном и Кал Элом
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