Николас Кейдж стал отцом в третий раз

У 58-летнего Николаса Кейджа
и его 31-летней супруги Рико Шибата
родилась дочь. Об этом прессе сообщил представитель актёра, уточнив, что мать и дочь чувствуют себя хорошо. Согласно источникам издания «People»
, супруги назвали девочку Августа Франческа.
фото: Николас Кейдж и Рико Шибата
У Рико это первый ребёнок, а Николас, женившийся пять раз, познал радость отцовства в третий раз. Причём, первенец актёра Уэстон родился вне брака. Николас был 6 лет женат на Патрисии Аркетт
, потом 2 года прожил в браке с Лизой Марией Пресли
. Дольше всего - целых 12 лет - Кейдж прожил с Элис Ким
, которая родила ему сына Кал-Эла. После чего был ультра-короткий четырёхдневный блиц-брак
с визажисткой Эрике Койке
. На Рико актёр женился в феврале 2021 года
.
фото: Николас Кейдж с сыновьями Уэстоном и Кал Элом
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