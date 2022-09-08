«Я до 15 лет надеялась, что он не умер»: Агата Муцениеце о смерти отца

Агата Муцениеце стала героиней нового выпуска ютюб-шоу проекта «вМесте», где рассказала о смерти отца, детстве и первых заработках. Отец Агаты умер, когда она была ещё маленькая. Мама не стала придумывать никаких сказок и сказала детям об этом прямо. Но несмотря на это Агата ещё много лет надеялась на то, что папа на самом деле не умер и вот-вот появится.
«Моя мама не придумала ничего и просто сказала: «Папа умер». И мы такие: «Что?» Она говорит: «Да умер, в среду похороны. Пойдём». И мы ходили на похороны. То есть мы видели его в гробу. Но это не помогло. Я до 15 лет думала: «А вдруг это был не он?» Мне было тяжело это принять, я надеялась, что он не умер. У меня фантазия богатая и я думала: «А вот я сейчас еду в трамвае, и вдруг он идёт? Вдруг он инсценировал свою смерть? И я догоню его и скажу: «Папа! Всё нормально, я тебя люблю!» Такие фантазии меня посещали прям долго, лет до 15 не могла отпустить эту ситуацию. Но потом всё-таки поняла, что он умер. Наверное, это оставляет какой-то след».
Актриса призналась, что её бывший муж Павел Прилучный очень похож на её отца: «Сейчас модно говорить, что всё идёт из детства. И что девочки ищут кого-то похожего на папу. В целом, моя мама мне сказала, что мой выбор пал на человека, который похож на моего папу. Она даже его какое-то время называла Эдиком. Когда приехала знакомиться с моим бывшим мужем, она его путала».
Смерть отца стала самым тяжёлым событием в детстве Агаты и её семьи. «Трагедия была. Мы из деревни переехали жить в город. И мама была в таком состоянии непонятном. И сами похороны. Это был тяжелый год. Но мы считались семья малоимущих. Мама получала какие-то бонусы. Билеты в цирк нам давали на Новый год. Детство было скромное, но я не замечала, что нам чего-то не хватает. Но потом я начала зарабатывать рано. Я понимала, что мне нужны деньги и придумывала разные способы зарабатывать. Я с зарплаты половину маме отдавала - мне казалось, что ей очень тяжело. Она осталась одна, с двумя детьми. Поменялась власть, Латвия стала Латвией, все деньги сгорели. Просто сгорели. Я раньше не понимала, а сейчас как подумаю - деньги просто стали ничем. Вот это да!»
Первые заработки Агата начала получать ещё в театральной студии - за новогодние спектакли. А более серьёзные деньги - когда окунулась в модельный бизнес. «Я пошла в модельную школу и там мне предложили работу ребята из магазина обуви. Нужно было в магазине демонстрировать обувь, прохаживаясь по маленькому подиуму. Каждую субботу я ездила туда и работала. Как сейчас помню, мне платили 8 лат в день. Это где-то 15 евро. И вот я половину маме, половину себе. Тогда я почувствовала, что могу зарабатывать какие-то деньги. А потом у меня была большая фотосессия - для рекламы мобильного телефона. Мне заплатили 300 лат. Это были бешеные деньги, у моей мамы ежемесячная зарплата была 200. Я тогда купила себе розовый телефон-раскладушку Motorola и думала: «Ну хоть бы мне кто-нибудь позвонил, чтобы я могла при всех достать телефон!»
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