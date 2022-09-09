«Умею отличить добро от зла и свет от тьмы»: Дмитрий Певцов хочет цензурировать современное искусство

В интервью Юрию Дудю (признан СМИ-иноагентом в РФ) театральный режиссёр Александр Молочников рассказал, что Певцов сам планирует войти в состав этой комиссии и считает, что его компетенции и знаний достаточно для того, чтобы судить о качестве современного искусства. Ведь главный его навык - умение отличить свет от тьмы.
фото: Александр Молочников
«У нас с Певцовым был разговор на репетиции. Я осенью ещё в Ленкоме начинал ставить спектакль и проводил кастинг. Зная, что Певцов в труппе, я его позвал. Мне было интересно с ним поговорить и узнать, в какой он форме. Мы ж его не видели в последнее время в кино. Но когда-то вроде как был хорошим артистом. Я его вызвал почитать, и у нас зашёл разговор. И в этом разговоре он мне говорил про то, что он планирует создать цензурный комитет. Я спросил его, будет ли комитет цензурировать современное искусство? Он ответил - да. Я говорю: «А вы будете состоять в комиссии?» Он говорит: «Да». Я спрашиваю: «А как вы будете цензурировать современное искусство, если это не совсем ваш профиль?» Он говорит: «Что вы имеете в виду?» Я говорю: «Ну вот Остермайер и Тальхаймер - это хорошие немецкие шампуни, на ваш взгляд?» Повисла странная пауза. И я сказал: «Это уже лет тридцать как самые известные два немецких театральных режиссёра, но это не так важно, что вы не знаете их имён, вы же артист и вам это знать не обязательно. Но всё-таки, если вы возглавляете цензурную комиссию, хорошо бы, наверное, ориентироваться». На что Дмитрий ответил гениальной, на мой взгляд, фразой: «Вы знаете, то, о чём вы говорите, можно изучить за одну ночь. А я знаю гораздо более важные вещи: как отличить добро от зла и свет от тьмы». На чём в общем-то я понял, что я проиграл».
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