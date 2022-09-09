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Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов

9 сентября
2022 год

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9 сентября 2022
8 сентября в пространстве Restaurant by DeepFriedFriends прошла закрытая вечеринка по случаю выхода молодежной драмы «Стая» с Агатой Муцениеце, Павлом Табаковым и Анастасией Красовской в главных ролях. Сюжет сериала строится вокруг компании юных правонарушителей, которые в рамках экспериментальной программы отправляются на исправительные работы в горы - приносить государству и населению пользу. Муцениеце сыграла в сериале вожатого-психолога Риту, конвоирующую эту разношёрстную компанию. Эксперимент выходит из под контроля однажды ночью, когда в палаточном лагере происходит трагедия, в результате которой Рита становится заложницей своих подопечных. На поиски отряда юных деклассированных элементов отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак).
Среди гостей вечеринки были Агата Муцениеце, Павел Табаков, Анастасия Красовская, Юрий Насонов, Эльшан Алескеров, Вероника Мохирева, Екатерина Честина, Иван Непомнящий, Катя Кабак, Виталий Андреев, Рената Пиотровски, Владимир Гарцунов, Елизавета Базыкина, Святослав Рогожан и другие.

Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов
фото: Агата Муцениеце

Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов
фото: Анастасия Красовская

Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов
фото: Павел Табаков

Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов
фото: Елизавета Базыкина

Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов
фото: Юрий Насонов

Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов
фото: Эльшан Алескеров

Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов
фото: Вероника Мохирева

Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов
фото: Катя Кабак

Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов
фото: Иван Непомнящий, Эльшан Алескеров, Вероника Мохирева, Юрий Насонов, Агата Муцениеце, Екатерина Честина и Анастасия Красовская

Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов
фото: Рената Пиотровски

Смотрите сериал «Стая» эксклюзивно на more.tv c 9 сентября 2022 года.

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Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов фотографии
Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов фотографии
Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов фотографии
Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов фотографии
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