Деклассированные элементы: Агата Муцениеце, Павел Табаков и Юрий Насонов

8 сентября в пространстве Restaurant by DeepFriedFriends прошла закрытая вечеринка по случаю выхода молодежной драмы «Стая»
с Агатой Муцениеце
, Павлом Табаковым
и Анастасией Красовской
в главных ролях. Сюжет сериала строится вокруг компании юных правонарушителей, которые в рамках экспериментальной программы отправляются на исправительные работы в горы - приносить государству и населению пользу. Муцениеце сыграла в сериале вожатого-психолога Риту, конвоирующую эту разношёрстную компанию. Эксперимент выходит из под контроля однажды ночью, когда в палаточном лагере происходит трагедия, в результате которой Рита становится заложницей своих подопечных. На поиски отряда юных деклассированных элементов отправляются муж Риты (Макар Запорожский
) и отец одного из ребят (Александр Робак
).
Среди гостей вечеринки были Агата Муцениеце
, Павел Табаков
, Анастасия Красовская
, Юрий Насонов
, Эльшан Алескеров
, Вероника Мохирева
, Екатерина Честина
, Иван Непомнящий
, Катя Кабак
, Виталий Андреев
, Рената Пиотровски
, Владимир Гарцунов
, Елизавета Базыкина
, Святослав Рогожан
и другие.
фото: Агата Муцениеце
фото: Анастасия Красовская
фото: Павел Табаков
фото: Елизавета Базыкина
фото: Юрий Насонов
фото: Эльшан Алескеров
фото: Вероника Мохирева
фото: Катя Кабак
фото: Иван Непомнящий, Эльшан Алескеров, Вероника Мохирева, Юрий Насонов, Агата Муцениеце, Екатерина Честина и Анастасия Красовская
Смотрите сериал «Стая» эксклюзивно на more.tv c 9 сентября 2022 года.
фото: Рената Пиотровски
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