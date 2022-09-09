Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская

7 сентября в московском центре современного искусства «Винзавод»состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра «Иви», где были представлены новинки осени и обновлённый (а точнее - обрусевший) бренд кинотеатра.
Этой осенью зрителей «Иви» ждут сразу несколько оригинальных проектов: криминальная драма «Химера»
с Александром Кузнецовым
, Егором Корешковым
и Лукерьей Ильяшенко
, мистический триллер «Пансион»
со Стасей Милославской
и Викторией Толстогановой
, детективный триллер «Замерзшие»
с Леной Трониной
и Артёмом Быстровым
и мистический сериал «13 клиническая»
с Данилой Козловским
, Паулиной Андреевой
и Викторией Исаковой
в главных ролях.
фото: Актрисы сериала «Пансион»
фото: Даня Киселев
фото: Василий Михайлов, Никита Еленев и Ангелина Загребина
Среди гостей презентации были замечены Сергей Бурунов
, Стася Милославская
, Егор Корешков
, Аскар Ильясов
, Юлия Топольницкая
, Юлия Паршута
, Эльдар Калимулин
, Вадим Галыгин
, Агата Муциниеце
, Жора Крыжовников
и другие.
фото: Агата Муцениеце
фото: Анна Чурина
фото: Аскар Ильясов
фото: Вадим Галыгин
фото: Миллионер из Балашихи
фото: Егор Корешков
фото: Лиза Шакира
фото: Марк Тишман и Юлия Паршута
фото: Сергей Бурунов
фото: Сергей Мезенцев
фото: Соня Присс
фото: Стася Милославская
фото: Эльдар Калимулин
фото: Юлия Топольницкая
фото: Юрий Быков
фото: Яна Гладких
фото: Наталья Земцова фото: Жора Крыжовников со спутницей
обсуждение >>