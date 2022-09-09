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Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская

9 сентября
2022 год

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9 сентября 2022

7 сентября в московском центре современного искусства «Винзавод»состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра «Иви», где были представлены новинки осени и обновлённый (а точнее - обрусевший) бренд кинотеатра.
Этой осенью зрителей «Иви» ждут сразу несколько оригинальных проектов: криминальная драма «Химера» с Александром Кузнецовым, Егором Корешковым и Лукерьей Ильяшенко, мистический триллер «Пансион» со Стасей Милославской и Викторией Толстогановой, детективный триллер «Замерзшие» с Леной Трониной и Артёмом Быстровым и мистический сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой в главных ролях.

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Актрисы сериала «Пансион»

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Даня Киселев

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Василий Михайлов, Никита Еленев и Ангелина Загребина

Среди гостей презентации были замечены Сергей Бурунов, Стася Милославская, Егор Корешков, Аскар Ильясов, Юлия Топольницкая, Юлия Паршута, Эльдар Калимулин, Вадим Галыгин, Агата Муциниеце, Жора Крыжовников и другие.

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Агата Муцениеце

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Анна Чурина

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Аскар Ильясов

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Вадим Галыгин

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Миллионер из Балашихи

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Егор Корешков

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Лиза Шакира

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Марк Тишман и Юлия Паршута

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Сергей Бурунов

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Сергей Мезенцев

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Соня Присс

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Стася Милославская

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Эльдар Калимулин

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Юлия Топольницкая

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Юрий Быков

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Яна Гладких

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Наталья Земцова

Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская
фото: Жора Крыжовников со спутницей
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13 клиническаяЗамерзшиеПансионХимера

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Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская фотографии
Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская фотографии
Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская фотографии
Новые русские: Вадим Галыгин, Юлия Топольницкая и Стася Милославская фотографии
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