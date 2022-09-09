Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Он уверен, что сохранил свой театр»: Александр Молочников о политических жестах Евгения Миронова

9 сентября
2022 год

Лайфстайл >>
9 сентября 2022
Евгений Миронов был одним из первых деятелей культуры, негативно отреагировавших на начало спецоперации, и даже подписал коллективное письмо с соответствующим содержанием. Однако в июне худрук Театра Наций поменял свою точку зрения после поездки в Дoнбaсс и посещения детской больницы. А в оправдание своей первоначальной позиции сослался на импульсивность, присущую творческим людям.

«Он уверен, что сохранил свой театр»: Александр Молочников о политических жестах Евгения Миронова
фото: Евгений Миронов

«Творческие люди — очень часто импульсивные, они часто реагируют моментально, сиюсекундно... Сейчас такой вал информации с разных сторон... Но когда ты приезжаешь сюда и видишь всё своими глазами, это совсем другое дело. Вчерашний день — один из самых тяжелых дней моей жизни. Потому что я увидел людей, которые это всё пережили. Увидел врачей, фантастических людей, которые приезжают сюда из разных точек, из Сибири, в том числе. Я увидел детей в госпиталях. Буквально недавно был обстрел города, пострадали дети, я с ними общался... А ещё я хочу сказать, что очень многие вопросы у меня отпали, когда увидел всё своими глазами. Если у моих коллег по цеху будет такая возможность, им тоже надо всё увидеть своими глазами. И поговорить с людьми, которые здесь остались», - заявил Миронов.

Театральный режиссёр Александр Молочников, сохранивший критический настрой по отношению к спецоперации (и потерявший, соответственно, из-за этого работу в Большом театре) в интервью СМИ-иноагенту Юрию Дудю предположил, что Миронов пытался защитить своих артистов и сохранить подведомственный ему театр. Однако сохранить театр в прежнем виде, по мнению Молочникова, у Миронова всё равно не получилось - по независящим от него обстоятельствам.

«Он уверен, что сохранил свой театр»: Александр Молочников о политических жестах Евгения Миронова
фото: Александр Молочников

«Миронов - великий актёр современности. Я несколько раз приходил в восторг от него на спектаклях. Он очень крутой худрук - он создал, может быть, самый передовой театр Москвы. Про него говорят, что он очень круто дорабатывает роль с артистами в чужих спектаклях. То есть режиссёр выпускает спектакль, и на последнем самом этапе Миронов может подсказать актёрам какие-то точные вещи. Он очень бережёт свой театр и его участников. Исходя из этого я думаю, что он уверен, будто защитил «своих». Что сохранил работу людям. Сохранил театр. Ну то есть, что значит сохранил работу? Если бы пришёл другой худрук, идейный или какой-то ещё - работа бы у актёров сохранилась. Но Миронов сохранил их работу именно в его театре. Но дело в том, что из-за всей этой ситуации вообще и, из-за того, что он сказал, в частности, Театра Наций больше нет в том виде, в котором он был. Потому что 50-70 процентов его репертуара - это были лучшие мировые режиссёры, которые приезжали и ставили. Уилсон, Лепаж, Остермайер. И которых сейчас не будет, по крайней мере пока. Театра Наций больше нет в том, виде в котором он был, потому что там нет двух ведущих актрис - Дапкунайте и Хаматовой. Из суперзвёзд по сути остался только сам Миронов и ещё Пересильд. Защитил ли он всех или нет? Покажет время».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Наталья Курилова   9.09.2022 - 18:43
Раньше я всегда прислушивалась к мнению творческих людей, считала, что они умны, образованны и знают ответы на многие вопросы жизни, если не на все. Сейчас, все с точностью, да наоборот. Мнение артистов,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Культурные чистки: Большой театр отказался работать с Александром Молочниковым
Поиск по меткам
мнениеполитика
персоны
Ингеборга ДапкунайтеЕвгений МироновАлександр МолочниковТомас ОстермайерЮлия ПересильдЧулпан Хаматова
театры
Большой театрТеатр Наций

фотографии >>
«Он уверен, что сохранил свой театр»: Александр Молочников о политических жестах Евгения Миронова фотографии
«Он уверен, что сохранил свой театр»: Александр Молочников о политических жестах Евгения Миронова фотографии
«Он уверен, что сохранил свой театр»: Александр Молочников о политических жестах Евгения Миронова фотографии
«Он уверен, что сохранил свой театр»: Александр Молочников о политических жестах Евгения Миронова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Гуля Королёва
Рафаэль Котанджян
Александр Кулямин
Мила Липнер
Виктория Маслова
Надежда Румянцева
Ева Серебренникова
Горан Вишнич
Хью Грант
Акшай Кумар
Золтан Латинович
Мишель Мюллер (II)
Адам Сандлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Покровские ворота
комедия, музыкальный фильм, экранизация
СССР, 1982
Осенняя соната
драма
Швеция, ФРГ, Франция, Великобритания, 1978
Шёпоты и крики
драма, мелодрама
Швеция, 1972
Молчание
драма
Швеция, 1963
Сквозь тёмное стекло
драма
Швеция, 1961
Смерть в прерии
вестерн
США, 2022
Лето
Россия, 2021
Рок Дог 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2021
Три тысячи лет желаний
драма, мелодрама, фэнтези, экранизация
Австралия, США, 2022
Ирония судьбы в Голливуде
комедия, мелодрама
США, 2022
Начать сначала
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Проклятая
триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram