«Он уверен, что сохранил свой театр»: Александр Молочников о политических жестах Евгения Миронова

Евгений Миронов был одним из первых деятелей культуры, негативно отреагировавших на начало спецоперации, и даже подписал коллективное письмо с соответствующим содержанием. Однако в июне худрук Театра Наций поменял свою точку зрения после поездки в Дoнбaсс и посещения детской больницы. А в оправдание своей первоначальной позиции сослался на импульсивность, присущую творческим людям.
фото: Евгений Миронов
«Творческие люди — очень часто импульсивные, они часто реагируют моментально, сиюсекундно... Сейчас такой вал информации с разных сторон... Но когда ты приезжаешь сюда и видишь всё своими глазами, это совсем другое дело. Вчерашний день — один из самых тяжелых дней моей жизни. Потому что я увидел людей, которые это всё пережили. Увидел врачей, фантастических людей, которые приезжают сюда из разных точек, из Сибири, в том числе. Я увидел детей в госпиталях. Буквально недавно был обстрел города, пострадали дети, я с ними общался... А ещё я хочу сказать, что очень многие вопросы у меня отпали, когда увидел всё своими глазами. Если у моих коллег по цеху будет такая возможность, им тоже надо всё увидеть своими глазами. И поговорить с людьми, которые здесь остались», - заявил Миронов.
Театральный режиссёр Александр Молочников, сохранивший критический настрой по отношению к спецоперации (и потерявший, соответственно, из-за этого работу в Большом театре) в интервью СМИ-иноагенту Юрию Дудю предположил, что Миронов пытался защитить своих артистов и сохранить подведомственный ему театр. Однако сохранить театр в прежнем виде, по мнению Молочникова, у Миронова всё равно не получилось - по независящим от него обстоятельствам.
фото: Александр Молочников
«Миронов - великий актёр современности. Я несколько раз приходил в восторг от него на спектаклях. Он очень крутой худрук - он создал, может быть, самый передовой театр Москвы. Про него говорят, что он очень круто дорабатывает роль с артистами в чужих спектаклях. То есть режиссёр выпускает спектакль, и на последнем самом этапе Миронов может подсказать актёрам какие-то точные вещи. Он очень бережёт свой театр и его участников. Исходя из этого я думаю, что он уверен, будто защитил «своих». Что сохранил работу людям. Сохранил театр. Ну то есть, что значит сохранил работу? Если бы пришёл другой худрук, идейный или какой-то ещё - работа бы у актёров сохранилась. Но Миронов сохранил их работу именно в его театре. Но дело в том, что из-за всей этой ситуации вообще и, из-за того, что он сказал, в частности, Театра Наций больше нет в том виде, в котором он был. Потому что 50-70 процентов его репертуара - это были лучшие мировые режиссёры, которые приезжали и ставили. Уилсон, Лепаж, Остермайер. И которых сейчас не будет, по крайней мере пока. Театра Наций больше нет в том, виде в котором он был, потому что там нет двух ведущих актрис - Дапкунайте и Хаматовой. Из суперзвёзд по сути остался только сам Миронов и ещё Пересильд. Защитил ли он всех или нет? Покажет время».
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