Йен Сомерхолдер и Никки Рид станут родителями во второй раз

На днях Йен Сомерхолдер
, известный по роли Деймона Сальваторе в «Дневниках вампира»
, сообщил о скором пополнении в семье. Его супруга Никки Рид
беременна вторым ребёнком. Актёр опубликовал фотографии с возлюбленной и их первой дочерью в своих социальных сетях.
«Всё, чего я когда-либо хотел с тех пор, как был маленьким мальчиком, — это иметь большую семью. Спасибо тебе, Ник, за то, что приподнесла мне этот подарок. Второй раунд, на старт! Спасибо, спасибо этому невероятному человеку за дар жизни и любви, за то, что ты самая невероятная мама, и так усердно работаешь, чтобы мечты воплотились в жизнь»
, – подписал фотографии в социальных сетях актёр.
Никки Рид выложила у себя в соцсетях те же фотографии и подписала их: «Как вы знаете, я выстроила в соцсетях определённые границы, особенно когда речь заходит о детях и о том, какую информацию я несу в этот мир. Большое спасибо вам за то, что уважаете это, и за то, что шлёте позитив, доброту и любовь. Некоторые вещи слишком хороши, чтобы ими не делиться»
. Йен Сомерхолдер и Никки Рид начали встречаться в 2014-м и поженились через год. В 2017 году появился их первый ребёнок – дочь, которую назвали Бодхи.
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