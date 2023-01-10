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Йен Сомерхолдер и Никки Рид станут родителями во второй раз

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10 января 2023
На днях Йен Сомерхолдер, известный по роли Деймона Сальваторе в «Дневниках вампира», сообщил о скором пополнении в семье. Его супруга Никки Рид беременна вторым ребёнком. Актёр опубликовал фотографии с возлюбленной и их первой дочерью в своих социальных сетях.

Йен Сомерхолдер и Никки Рид станут родителями во второй раз

«Всё, чего я когда-либо хотел с тех пор, как был маленьким мальчиком, — это иметь большую семью. Спасибо тебе, Ник, за то, что приподнесла мне этот подарок. Второй раунд, на старт! Спасибо, спасибо этому невероятному человеку за дар жизни и любви, за то, что ты самая невероятная мама, и так усердно работаешь, чтобы мечты воплотились в жизнь», – подписал фотографии в социальных сетях актёр.

Йен Сомерхолдер и Никки Рид станут родителями во второй раз

Никки Рид выложила у себя в соцсетях те же фотографии и подписала их: «Как вы знаете, я выстроила в соцсетях определённые границы, особенно когда речь заходит о детях и о том, какую информацию я несу в этот мир. Большое спасибо вам за то, что уважаете это, и за то, что шлёте позитив, доброту и любовь. Некоторые вещи слишком хороши, чтобы ими не делиться». Йен Сомерхолдер и Никки Рид начали встречаться в 2014-м и поженились через год. В 2017 году появился их первый ребёнок – дочь, которую назвали Бодхи.
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Йен Сомерхолдер и Никки Рид станут родителями во второй раз фотографии
Йен Сомерхолдер и Никки Рид станут родителями во второй раз фотографии
Йен Сомерхолдер и Никки Рид станут родителями во второй раз фотографии
Йен Сомерхолдер и Никки Рид станут родителями во второй раз фотографии
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