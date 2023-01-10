Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт

Герои номера также дали небольшое интервью. Марго Робби рассказала, что во время съёмок фильма «Вавилон» она импровизировала поцелуй, которого не было в сценарии: «Мы снимали сцену на вечеринке, и моя героиня подошла к персонажу Брэда Питта и персонажу Кэтрин Уотерстон, и я такая: «Да пошло оно. Я просто поцелую их и посмотрю, что произойдёт». Они были немного шокированы. Не знаю, вошло ли это в фильм».
фото: Марго Робби
А Зои Кравиц поделилась худшим моментом в жизни: «Когда мне было чуть за 20, мне очень нравились жилеты, и я носила их с легинсами и ботинками. Недавно я увидела несколько старых фотографий и сказала: «Кто позволил мне это сделать?»
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