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Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт

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10 января 2023
В преддверии сезона кинонаград журнал W Magazine представил обложки специального номера, героями которых стали актёры главных фильмов, вышедших в 2022 году. Среди них оказались Марго Робби, Зои Кравиц, Брэд Питт, Мишель Уильямс, Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс и многие другие.

Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт
фото: Брэд Питт

Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт
фото: Мишель Уильямс

Герои номера также дали небольшое интервью. Марго Робби рассказала, что во время съёмок фильма «Вавилон» она импровизировала поцелуй, которого не было в сценарии: «Мы снимали сцену на вечеринке, и моя героиня подошла к персонажу Брэда Питта и персонажу Кэтрин Уотерстон, и я такая: «Да пошло оно. Я просто поцелую их и посмотрю, что произойдёт». Они были немного шокированы. Не знаю, вошло ли это в фильм».

Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт
фото: Марго Робби

А Зои Кравиц поделилась худшим моментом в жизни: «Когда мне было чуть за 20, мне очень нравились жилеты, и я носила их с легинсами и ботинками. Недавно я увидела несколько старых фотографий и сказала: «Кто позволил мне это сделать?»

Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт
фото: Зои Кравиц

Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт
фото: Кейт Бланшетт

Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт
фото: Брендан Фрейзер

Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт
фото: Дэниел Крэйг

Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт
фото: Эдди Редмэйн

Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт
фото: Ана де Армас

Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт
фото: Тейлор Расселл
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Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт фотографии
Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт фотографии
Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт фотографии
Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт фотографии
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