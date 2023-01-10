Киносезон: Марго Робби, Зои Кравиц и Брэд Питт

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Интервью Арам Вардеванян: «Драматические артисты, по-моему, одни из самых ленивых людей в мире» Актер — об экспериментах «Клипмейкеров» и работе над собственными кинопроектами

Новости кино Сериал «Уэнсдэй» официально продлен на второй сезон Дженна Ортега вернется в академию «Невермор»

Новости кино Не стало писателя и сценариста сериала «Участок» Алексея Слаповского Ему было 65 лет

Обзор сериалов Ангел ада без головы: одиночество, Сансара и байкеры в аниме «Токийские мстители» Как устроен сериал, который почти вернет ваш 2005-й

Новости кино Смерть — не повод для отгула: главные новости аниме за неделю Инсомния, ниндзя и зомби в рождественском дайджесте

Новости кино «Отвинтаж»: Гарик Харламов и Дмитрий Нагиев в трейлере новой части комедии «О чем говорят мужчины» Разговорчивая четверка – Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин – вернется на экраны 2 февраля