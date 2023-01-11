«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега

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Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

Фильм преодолел отметку в 3 млрд рублей всего за 9 дней проката, а на 10-й опередил «Холопа»