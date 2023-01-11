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«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега

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11 января 2023

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась 80-я юбилейная церемония вручения премии «Золотой глобус», итоги которой можно посмотреть здесь.

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Марго Робби

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Сальма Хайек

В прошлом году церемония вручения премии не состоялась из-за конфликта Голливудской ассоциации иностранной прессы и представителей киноиндустрии: издание Los Angeles Times опубликовало расследование, согласно которому члены Голливудской ассоциации иностранной прессы получают необоснованно крупные выплаты, однако среди них нет ни одного темнокожего журналиста. Кроме того, решения жюри премии могут зависеть от сложившихся отношений внутри индустрии.

После выпуска расследования телекомпания NBC отказалась от трансляции премии, платформы Netflix и Amazon объявили, что не будут выдвигать свои проекты, а против Голливудской ассоциации иностранной прессы выступили многие звёзды, среди которых была Скарлетт Йоханссон. В этом году ведущий церемонии Джеррод Кармайкл упомянул прошлогодний скандал и заявил со сцены, что он здесь, «потому что чёрный».

Кроме того, Брендан Фрейзер, номинированный на премию в категории «Лучший актёр» за роль в фильме «Кит», отказался присутствовать на церемонии. Пять лет назад он публично обвинил бывшего президента Голливудской ассоциации иностранной прессы Филипа Берка в домогательствах, однако никакого наказания Берк не получил – он заявил, что всё это было шуткой. Фрейзер ответил, что у него «больше опыта работы с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, чем уважения к ней». Несмотря на прошлогодний скандал, юбилейную церемонию посетило множество гостей – в том числе Сальма Хайек, Марго Робби, Джессика Честейн, Аня Тейлор-Джой, Дженна Ортега, Колин Фаррелл, Ана де Армас, Квентин Тарантино и многие другие.

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Джессика Честейн

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Аня Тейлор-Джой с возлюбленным Малькольмом Макреем

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Джулия Гарнер

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Дженна Ортега

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Дженнифер Кулидж

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Том Пельфри и Кейли Куоко

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Колин Фаррелл и Мартин Макдонах

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Ана де Армас

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Мишель Уильямс

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Квентин Тарантино с супругой

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Эван Питерс

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Элизабет Дебики

«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега
фото: Хайди Клум
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дашустик   11.01.2023 - 16:52
Как-то странно, что многие в этом году выбрали розовый цвет для наряда на такое мероприятие, уж очень он сливается. А Ана де Армас прекрасно выглядит, наряд что надо! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега фотографии
«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега фотографии
«Золотой глобус»: Сальма Хайек, Марго Робби и Дженна Ортега фотографии
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