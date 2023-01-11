Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым

У экс-супругов есть общая дочь Анна. О разводе Дарья рассказала дочери сама: «Я ей сказала, что мы, к сожалению, больше не готовы быть вместе как муж и жена, но мы всегда будем семьёй и будем её любить. И лучше, если папа и мама, даже если они не живут вместе, останутся в хороших отношениях внутри нашей семьи. Конечно, она была расстроена и переживала. Но она большая молодец, и, кажется, удалось избежать травмы». Мороз добавила, что им с Константином удалось сохранить хорошие отношения, потому они «неглупые, воспитанные люди», а также потому, что это было важно им обоим.
По словам актрисы, она переживала за дочь перед её знакомством с новой женой Богомолова Ксенией Собчак: «Сначала я была против, но потом я села и подумала, что это её жизнь, её отец. Я не смогу какие-то углы срезать, они должны с этим разобраться сами, она должна пройти это вместе с ним». Вскоре она отпустила Анну в поездку вместе с Богомоловым и его новой женой, из которой девочка вернулась довольной: «Я на самом деле благодарна Ксении. Всё проходит дружелюбно, тепло. Аня приезжает всегда в хорошем моральном состоянии». Сама она с Ксенией не общается, а слухи о том, что между ней и Собчак был конфликт, актриса опровергла.
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