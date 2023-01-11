Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым

11 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
11 января 2023

Дарья Мороз стала героиней шоу на YouTube-канале Fametime TV и рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым, с которым состояла в браке около восьми лет.

Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым

У экс-супругов есть общая дочь Анна. О разводе Дарья рассказала дочери сама: «Я ей сказала, что мы, к сожалению, больше не готовы быть вместе как муж и жена, но мы всегда будем семьёй и будем её любить. И лучше, если папа и мама, даже если они не живут вместе, останутся в хороших отношениях внутри нашей семьи. Конечно, она была расстроена и переживала. Но она большая молодец, и, кажется, удалось избежать травмы». Мороз добавила, что им с Константином удалось сохранить хорошие отношения, потому они «неглупые, воспитанные люди», а также потому, что это было важно им обоим.

Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым

По словам актрисы, она переживала за дочь перед её знакомством с новой женой Богомолова Ксенией Собчак: «Сначала я была против, но потом я села и подумала, что это её жизнь, её отец. Я не смогу какие-то углы срезать, они должны с этим разобраться сами, она должна пройти это вместе с ним». Вскоре она отпустила Анну в поездку вместе с Богомоловым и его новой женой, из которой девочка вернулась довольной: «Я на самом деле благодарна Ксении. Всё проходит дружелюбно, тепло. Аня приезжает всегда в хорошем моральном состоянии». Сама она с Ксенией не общается, а слухи о том, что между ней и Собчак был конфликт, актриса опровергла.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   11.01.2023 - 18:45
я даже не знала, что у Мороз бывший муж Богомолов - вот это че то прям шоком щас стало)) но на самом деле здорово, что у них такие теплые отношения читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Не могу сказать, что мы прям дружим семьями»: Дарья Мороз об отношениях с Ксенией Собчак
«Я была инициатором»: Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым
Поиск по меткам
дети
персоны
Константин БогомоловДарья МорозКсения Собчак

фотографии >>
Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым фотографии
Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым фотографии
Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым фотографии
Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Скорбим

Григорий Зубарев
10 января ушёл из жизни актёр Григорий Зубарев.
Наталья Рязанцева
10 января ушла из жизни сценарист Наталья Рязанцева.
Алексей Слаповский
8 января ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Слаповский.
Дмитрий Сидоров
5 января ушёл из жизни актёр Дмитрий Сидоров.

День рождения >>

Виктор Авдюшко
Леонид Галлис
Анна Дворжецкая
Нина Корниенко
Виталий Редько
Георгий Тараторкин
Антон Хабаров
Константин Хабенский
Юлия Хлынина
Рита Бланку
Бернар Блие
Иоанна Бродзик
Джейсон Коннери
Жаклин Майан
Лайонел Стэндер
Род Тейлор
все родившиеся 11 января >>

Афиша кино >>

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
Умка
детский фильм
Россия, 2022
Битва шефов
комедия
Испания, 2022
Каспер: Легенда возвращается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Кровь
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Одни на каникулах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Нидерланды, Швейцария, 2022
Клипмейкеры
биография, комедия
Россия, 2022
Астрал: Потомство
мистика, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2022
Друг в океане
драма, семейное кино, фильм о животных
Австралия, 2022
Клаустрофобы: Квест с того света
триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram