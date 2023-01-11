Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анна Делви запустит своё реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы

11 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
11 января 2023

Анна Делви (Сорокина), известная благодаря тому, что притворялась богатой наследницей из Германии и вела роскошную жизнь в США за счёт кредитов и денег от состоятельных друзей, запустит своё реалити-шоу. По словам её адвоката Дункана Левина, Анна хочет избавиться от ярлыка мошенницы.

Анна Делви запустит своё реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы
фото: Анна Сорокина

«Последствия судимостей очень неприятные. Все, с кем она разговаривает, сначала воспринимают её как мошенницу, поэтому ей приходится нелегко», — признается Дункан. Концепция шоу пока не разработана, однако планируется, что зрители узнают о Сорокиной как о талантливой художнице, познакомятся с её искусством и дизайном (в тюрьме Сорокина занялась рисованием и выпустила коллекцию NFT). Сейчас вместе с адвокатом Анна ищет продюсерскую компанию, которая займётся проектом.

По словам Левина, у многих людей она ассоциируется с образом, воплощённым на экране актрисой Джулией Гарнер в сериале «Изобретая Анну»: «На самом деле она очень приятная и очень забавная. Люди думают, что знают её, потому что видели персонажа Гарнер. Она совсем другой человек. Она весёлая, мы с ней очень много смеёмся».

Анна Делви запустит своё реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы
фото: Джулия Гарнер в образе Анны Делви

В 2017 году Анну Сорокину арестовали по обвинению в мошенничестве, а через два года суд признал её виновной по восьми пунктам обвинения. Анну отправили в тюрьму, однако в феврале 2021 года ей удалось добиться досрочного освобождения. Спустя месяц Анна была задержана иммиграционной полицией и вновь помещена в тюрьму — на этот раз из‑за проблем с американской визой. В октябре 2022-го ей удалось перевестись под домашний арест, заплатив залог в 10 тысяч долларов (в этом Сорокиной помог адвокат Левин).
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Изобретая Анну»: Американская мечта русской аферистки
Поиск по меткам
суд
персоны
Джулия Гарнер
фильмы
Изобретая Анну

фотографии >>
Анна Делви запустит своё реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы фотографии
Анна Делви запустит своё реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы фотографии
Анна Делви запустит своё реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы фотографии
Анна Делви запустит своё реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Скорбим

Григорий Зубарев
10 января ушёл из жизни актёр Григорий Зубарев.
Наталья Рязанцева
10 января ушла из жизни сценарист Наталья Рязанцева.
Алексей Слаповский
8 января ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Слаповский.
Дмитрий Сидоров
5 января ушёл из жизни актёр Дмитрий Сидоров.

День рождения >>

Виктор Авдюшко
Леонид Галлис
Анна Дворжецкая
Нина Корниенко
Виталий Редько
Георгий Тараторкин
Антон Хабаров
Константин Хабенский
Юлия Хлынина
Рита Бланку
Бернар Блие
Иоанна Бродзик
Джейсон Коннери
Жаклин Майан
Лайонел Стэндер
Род Тейлор
все родившиеся 11 января >>

Афиша кино >>

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
Умка
детский фильм
Россия, 2022
Битва шефов
комедия
Испания, 2022
Каспер: Легенда возвращается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Кровь
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Одни на каникулах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Нидерланды, Швейцария, 2022
Клипмейкеры
биография, комедия
Россия, 2022
Астрал: Потомство
мистика, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2022
Друг в океане
драма, семейное кино, фильм о животных
Австралия, 2022
Клаустрофобы: Квест с того света
триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен