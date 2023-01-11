Анна Делви запустит своё реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы

Анна Делви (Сорокина), известная благодаря тому, что притворялась богатой наследницей из Германии и вела роскошную жизнь в США за счёт кредитов и денег от состоятельных друзей, запустит своё реалити-шоу. По словам её адвоката Дункана Левина, Анна хочет избавиться от ярлыка мошенницы.
фото: Анна Сорокина
«Последствия судимостей очень неприятные. Все, с кем она разговаривает, сначала воспринимают её как мошенницу, поэтому ей приходится нелегко», — признается Дункан. Концепция шоу пока не разработана, однако планируется, что зрители узнают о Сорокиной как о талантливой художнице, познакомятся с её искусством и дизайном (в тюрьме Сорокина занялась рисованием и выпустила коллекцию NFT). Сейчас вместе с адвокатом Анна ищет продюсерскую компанию, которая займётся проектом.
По словам Левина, у многих людей она ассоциируется с образом, воплощённым на экране актрисой Джулией Гарнер в сериале «Изобретая Анну»: «На самом деле она очень приятная и очень забавная. Люди думают, что знают её, потому что видели персонажа Гарнер. Она совсем другой человек. Она весёлая, мы с ней очень много смеёмся».
фото: Джулия Гарнер в образе Анны Делви
В 2017 году Анну Сорокину арестовали по обвинению в мошенничестве, а через два года суд признал её виновной по восьми пунктам обвинения. Анну отправили в тюрьму, однако в феврале 2021 года ей удалось добиться досрочного освобождения. Спустя месяц Анна была задержана иммиграционной полицией и вновь помещена в тюрьму — на этот раз из‑за проблем с американской визой. В октябре 2022-го ей удалось перевестись под домашний арест, заплатив залог в 10 тысяч долларов (в этом Сорокиной помог адвокат Левин).
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