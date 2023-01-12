Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина

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А также о знакомстве их общей дочери с Ксенией Собчак
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Вчера в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера шпионского экшена Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Разведчику высшего класса предстоит остановить распространение смертельного оружия, для чего ему необходимо объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактёром. Среди гостей премьерного показа были Михаил Тройник, Полина Ауг, Анна Котова-Дерябина, Мария Кожевникова, Александра Власова, Катя Кабак, Янина Студилина, Екатерина Вуличенко и многие другие.
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