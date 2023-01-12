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Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
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Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина

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12 января 2023

Вчера в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера шпионского экшена Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Разведчику высшего класса предстоит остановить распространение смертельного оружия, для чего ему необходимо объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактёром. Среди гостей премьерного показа были Михаил Тройник, Полина Ауг, Анна Котова-Дерябина, Мария Кожевникова, Александра Власова, Катя Кабак, Янина Студилина, Екатерина Вуличенко и многие другие.

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Михаил Тройник

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Анна Котова-Дерябина

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Полина Ауг

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Мария Кожевникова

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Янина Студилина

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Алёна Апина с дочерью

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Александра Власова

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Катя Кабак

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Иван Кокорин

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Екатерина Вуличенко

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Алёна Долецкая

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Илья Бачурин

Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
фото: Виктория Дайнеко
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Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

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Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина фотографии
Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина фотографии
Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина фотографии
Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина фотографии
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Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

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