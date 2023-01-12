Эзра Миллер получит условный срок за незаконное проникновение в чужой дом

Эзра Миллер
, которого ранее обвинили в краже со взломом
, пошёл на сделку со следствием и признал
свою вину в незаконном проникновении в чужой дом. В качестве наказания он получит год испытательного срока, а также выплатит штраф в размере 500 долларов.
В октябре прошлого года на предварительном слушании по делу Эзра отказался
признать свою вину. Его обвиняли в краже нескольких бутылок алкоголя и взломе чужого дома. Эти два обвинения будут сняты в рамках соглашения о признании вины – по словам Миллера, он проник в дом, чтобы передать ингредиенты для приготовления еды для его матери, которая жила поблизости. Владелец дома был другом семьи и должен был знать о приходе Миллера. Однако в разговоре с полицией мужчина отрицал тот факт, что он разрешил Миллеру войти в дом. Поэтому актёра признали виновным только в незаконном проникновении.
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