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Фильм «Молодость» Дмитрия Давыдова поддерживает «Ночлежку»

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12 января 2023

19 января на широкие экраны выходит фильм Дмитрия Давыдова «Молодость» о возвращении главного героя Васи на малую родину, где он пытается вернуть лёгкость и спонтанность в жизни его некогда близких людей. Прокат фильма поддерживает деятельность благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям выбраться с улицы и вернуться в общество.

Фильм «Молодость» Дмитрия Давыдова поддерживает «Ночлежку»
фото: Кадр из фильма «Молодость»

«Для нас значимо сотрудничество с благотворительными фондами. У нашего кино — чуткая, осознанная, аудитория с открытым сердцем. Я верю, что сейчас сила каждого — в объединении. Искусство, бизнес, благотворительные фонды — вместе можем сделать так много для тех, кому нужна помощь. Деятельность наших друзей из «Ночлежки»настолько созвучна идее фильма о нахождении главным героем своего дома, своего места, что сотрудничество было просто предопределено. Каждый показ гениального кино Дмитрия Давыдова будет сопровождаться роликом «Ночлежки», а 10 процентов наших сборов с первого уикенда будет перечислено на счёт благотворительной организации», — прокомментировала Татьяна Долженко, генеральный директор кинопрокатной компании «Про:взгляд».

Фильм «Молодость» Дмитрия Давыдова поддерживает «Ночлежку»
фото: Кадр из фильма «Молодость»

«Ночлежка» защищает права людей без дома и регистрации: кормит, обогревает, оспаривает незаконные сделки с недвижимостью, помогает с документами, работой и возвращением домой. Организация самостоятельно ищет средства на работу проектов и привлекает внимание общества к проблеме бездомности посредством акций и социальной рекламы.
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Фильм «Молодость» Дмитрия Давыдова поддерживает «Ночлежку» фотографии
Фильм «Молодость» Дмитрия Давыдова поддерживает «Ночлежку» фотографии
Фильм «Молодость» Дмитрия Давыдова поддерживает «Ночлежку» фотографии
Фильм «Молодость» Дмитрия Давыдова поддерживает «Ночлежку» фотографии
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