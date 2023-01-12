Приянка Чопра представила свою первую коллекцию косметики совместно с Max Factor

Приянка Чопра
представила свою первую коллекцию косметики под названием Universal Colour Collection совместно с брендом Max Factor.
Коллекция состоит из палитры оттенков для глаз, губ и ногтей. Каждый цвет был создан универсальным – он подходит для любого оттенка кожи: «Инклюзивность является основой этой коллекции и помогает женщинам чувствовать себя уверенно, и как цветная женщина, я слишком хорошо понимаю, с какими трудностями сталкиваются многие девушки при подборе подходящего макияжа»
, – сказала актриса.
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