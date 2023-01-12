Приянка Чопра представила свою первую коллекцию косметики совместно с Max Factor

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Лайфстайл Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым А также о знакомстве их общей дочери с Ксенией Собчак

Лайфстайл Иван Краско госпитализирован с инсультом Состояние актёра оценивается как стабильное

Новости кино «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом Фильм преодолел отметку в 3 млрд рублей всего за 9 дней проката, а на 10-й опередил «Холопа»

Новости кино Сериал «Нулевой пациент» о вспышке эпидемии ВИЧ в СССР покажут на Первом канале Также в сетку Первого вошел сериал о суррогатном материнстве «Контейнер», его будут выпускать по воскресеньям