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Приянка Чопра представила свою первую коллекцию косметики совместно с Max Factor

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12 января 2023
Приянка Чопра представила свою первую коллекцию косметики под названием Universal Colour Collection совместно с брендом Max Factor.

Приянка Чопра представила свою первую коллекцию косметики совместно с Max Factor

Коллекция состоит из палитры оттенков для глаз, губ и ногтей. Каждый цвет был создан универсальным – он подходит для любого оттенка кожи: «Инклюзивность является основой этой коллекции и помогает женщинам чувствовать себя уверенно, и как цветная женщина, я слишком хорошо понимаю, с какими трудностями сталкиваются многие девушки при подборе подходящего макияжа», – сказала актриса.

Приянка Чопра представила свою первую коллекцию косметики совместно с Max Factor
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Приянка Чопра представила свою первую коллекцию косметики совместно с Max Factor фотографии
Приянка Чопра представила свою первую коллекцию косметики совместно с Max Factor фотографии
Приянка Чопра представила свою первую коллекцию косметики совместно с Max Factor фотографии
Приянка Чопра представила свою первую коллекцию косметики совместно с Max Factor фотографии
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