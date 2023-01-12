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Бен Аффлек встал за стойку кофейни Dunkin' Donuts

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12 января 2023
Папарацци годами ловили Бена Аффлека со стаканчиками кофе и бумажными пакетами из Dunkin' Donuts, а однажды актёр заявил, что каждый день заходит в кофейню в Лос-Анджелесе. Теперь Аффлек вышел на новый уровень: на видео, которое попало в сеть, Бен общается с посетителями в качестве кассира и продаёт пончики. Одной из его клиенток стала его супруга Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек встал за стойку кофейни Dunkin' Donuts

У компании пока не было официальных отношений с актёром. И хотя появление Аффлека за стойкой может стать их началом, Dunkin' Donut пока не заявили об этом публично. В сети предположили, что актёр снимался в рекламе компании.

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Бен АффлекДженнифер Лопес

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Бен Аффлек встал за стойку кофейни Dunkin' Donuts фотографии
Бен Аффлек встал за стойку кофейни Dunkin' Donuts фотографии
Бен Аффлек встал за стойку кофейни Dunkin' Donuts фотографии
Бен Аффлек встал за стойку кофейни Dunkin' Donuts фотографии
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