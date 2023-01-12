Бен Аффлек встал за стойку кофейни Dunkin' Donuts

Папарацци годами ловили Бена Аффлека со стаканчиками кофе и бумажными пакетами из Dunkin' Donuts, а однажды актёр заявил, что каждый день заходит в кофейню в Лос-Анджелесе. Теперь Аффлек вышел на новый уровень: на видео, которое попало в сеть, Бен общается с посетителями в качестве кассира и продаёт пончики. Одной из его клиенток стала его супруга Дженнифер Лопес.
У компании пока не было официальных отношений с актёром. И хотя появление Аффлека за стойкой может стать их началом, Dunkin' Donut пока не заявили об этом публично. В сети предположили, что актёр снимался в рекламе компании.
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