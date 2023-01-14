СМИ: Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова

Согласно источникам издания «РБК»
, актёра Дмитрия Назарова
и его супругу, актрису Ольгу Васильеву
уволили из МХТ им. Чехова
, где актёр прослужил более 20 лет. Накануне увольнения стало известно, что в Нижнем Тагиле был отменён спектакль «Корень любви» с участием Назарова и Васильевой. Решение об отмене было принято якобы из-за «нарастающего недовольства горожан» недвусмысленными критическими высказываниями Назарова о спецоперации.
С начала спецоперации Назаров регулярно публикует на своём ютюб-канале
небольшие видео, на которых актёр читает собственные стихотворения на злобу дня, выступая в полузапретном жанре «Гражданин поэт». В своих сочинениях актёр стыдит Охлобыстина
за людоедский клич опричника на Васильевском спуске
, констатирует отчуждение будущего у российского народа
и горько иронизирует над бескомпромиссным ощущением правоты некоторых соотечественников
. Начало спецоперации застало Дмитрия и Ольгу на гастролях во Франции, и артисты всерьёз думали о том, чтобы не возвращаться в Россию. После долгих размышлений, Дмитрий и Ольга всё-таки поняли, что нужны той части своей аудитории, которая разделяет их ценности и взгляды. «Если бросить всех на растерзание, то растерзают всех очень быстро. Хоть понемножку, но помешать тому, что происходит»
, - признался Дмитрий в одном из свежих интервью.
Информацию об увольнении актёров изданию сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник
. По словам Верника, решение об увольнении было принято по итогам разговора Назарова с художественным руководителем театра Константином Хабенским
. Сам Назаров в комментарии изданию MSK1.RU
заявил, что ему ничего не известно о своём увольнении.
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