Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Кино-Театр.Ру мобильное меню

СМИ: Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова

14 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
14 января 2023

Согласно источникам издания «РБК», актёра Дмитрия Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова, где актёр прослужил более 20 лет. Накануне увольнения стало известно, что в Нижнем Тагиле был отменён спектакль «Корень любви» с участием Назарова и Васильевой. Решение об отмене было принято якобы из-за «нарастающего недовольства горожан» недвусмысленными критическими высказываниями Назарова о спецоперации.

СМИ: Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова

С начала спецоперации Назаров регулярно публикует на своём ютюб-канале небольшие видео, на которых актёр читает собственные стихотворения на злобу дня, выступая в полузапретном жанре «Гражданин поэт». В своих сочинениях актёр стыдит Охлобыстина за людоедский клич опричника на Васильевском спуске, констатирует отчуждение будущего у российского народа и горько иронизирует над бескомпромиссным ощущением правоты некоторых соотечественников. Начало спецоперации застало Дмитрия и Ольгу на гастролях во Франции, и артисты всерьёз думали о том, чтобы не возвращаться в Россию. После долгих размышлений, Дмитрий и Ольга всё-таки поняли, что нужны той части своей аудитории, которая разделяет их ценности и взгляды. «Если бросить всех на растерзание, то растерзают всех очень быстро. Хоть понемножку, но помешать тому, что происходит», - признался Дмитрий в одном из свежих интервью.

СМИ: Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова

Информацию об увольнении актёров изданию сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник. По словам Верника, решение об увольнении было принято по итогам разговора Назарова с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Сам Назаров в комментарии изданию MSK1.RU заявил, что ему ничего не известно о своём увольнении.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   14.01.2023 - 15:48
господи, абсолтюно без комментариев... уволить таких актеров - это уже поступок ниже некуда... у меня честно слов нет, чтобы описать всю боль и грусть от этого. великие актеры и то, что они не побоялись... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
политикацензура
персоны
Ольга ВасильеваВадим ВерникДмитрий НазаровИван ОхлобыстинКонстантин Хабенский
театры
МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
СМИ: Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова фотографии
СМИ: Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова фотографии
СМИ: Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова фотографии
СМИ: Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Скорбим

Инна Чурикова
14 января ушла из жизни актриса Инна Чурикова.
Алексей Литвин
12 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Алексей Литвин.
Суламбек Мамилов
12 января ушёл из жизни режиссёр Суламбек Мамилов.
Наталья Садовская
12 января ушла из жизни артистка балета, педагог Наталья Садовская.

День рождения >>

Любовь Виролайнен
Людмила Загорская
Наталья Защипина
Илья Коробко
Кирилл Мугайских
Наталья Наум
Анастасия Ричи
Анна Самохина
Владимир Яглыч
Харриет Андерсон
Куно Беккер
Фэй Данауэй
ЛЛ Кул Джей
Джорджия Молл
Эмили Уотсон
Карл Уэзерс
все родившиеся 14 января >>

Афиша кино >>

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
Кровь
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Умка
детский фильм
Россия, 2022
Битва шефов
комедия
Испания, 2022
Каспер: Легенда возвращается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Одни на каникулах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Нидерланды, Швейцария, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен