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Артура Смольянинова признали иноагентом

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16 января 2023
Министерство юстиции России внесло Артура Смольянинова в реестр иностранных агентов. Причину внесения актёра в список Минюст не указал.

Артура Смольянинова признали иноагентом

Недавно Смольянинов заявил в интервью, что ему безразлична судьба России и что он согласился бы воевать против своей страны. Актёр добавил, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия». «Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую Республику, Пельменскую или в Хакасскую Республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел», — заявил он.После этих слов глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актёра.
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Артура Смольянинова признали иноагентом фотографии
Артура Смольянинова признали иноагентом фотографии
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