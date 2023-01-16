Артура Смольянинова признали иноагентом

Министерство юстиции России внесло Артура Смольянинова
в реестр
иностранных агентов. Причину внесения актёра в список Минюст не указал.
Недавно Смольянинов заявил в интервью, что ему безразлична судьба России и что он согласился бы воевать против своей страны. Актёр добавил, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия»
. «Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую Республику, Пельменскую или в Хакасскую Республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел»
, — заявил он.После этих слов глава СК Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело против актёра.
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