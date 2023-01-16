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Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок

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16 января 2023
15 января в Лос-Анджелесе состоялась 28-я церемония вручения премии Critics' Choice Awards. По её результат главную награду забрал фильм «Всё везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана. Он получил награду в номинации «Лучший фильм», а также был удостоен премии за режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж. Лучшим актёром стал Брендан Фрейзер, лучшей актрисой – Кейт Бланшетт. Как и на премии «Золотой глобус» жюри снова отметило актрису Дженнифер Кулидж за роль в сериале «Белый лотос» и Зендаю за роль в «Эйфории». Вчера на красную дорожку вышли Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой, Милли Олкок, Кейт Хадсон, Эль Фаннинг, Аманда Сейфрид, Джулия Гарнер и другие.

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Джулия Робертс

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Аня Тейлор-Джой

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Эль Фаннинг

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Кейт Хадсон

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Милли Олкок

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Мишель Йео

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Дженнифер Кулидж

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Кейт Бланшетт

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Бен Стиллер

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Джулия Гарнер

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Аманда Сейфрид

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Эндрю Гарфилд

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Джеймс Кэмерон с женой

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Лили Джеймс

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Брендан Фрейзер

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Мэтт Смит

Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок
фото: Обри Плаза
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фильмы
Белый лотосВсё везде и сразуЭйфория

фотографии >>
Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок фотографии
Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок фотографии
Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок фотографии
Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок фотографии
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