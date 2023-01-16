Critics' Choice Awards: Джулия Робертс, Аня Тейлор-Джой и Милли Олкок

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Спутник телезрителя «Завтрак у папы»: Взболтать, но не смешивать! В ночь с 16 на 17 января, 01:20, СТС

Новости кино «Содержанки» вернутся с новым сезоном 16 февраля События будут развиваться спустя три года после окончания третьего сезона

Главная тема Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года Самые ожидаемые зарубежные фильмы ужасов наступившего года в одном обзоре

Новости кино Не стало Инны Чуриковой Выдающейся актрисе было 79 лет

Рецензии на фильмы «Банши Инишерина»: Конец дружбы на фоне горящего дома Трагикомедия Мартина Макдонаха о конце дружбы, пустоте внутри и далеких боевых действиях

Лайфстайл СМИ: Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова По данным РБК, актёров уволили за последовательную критику спецоперации