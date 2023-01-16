Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт

Новости кино
Выдающемуся грузинскому актеру было 84 года
Спутник телезрителя
15 января, 19:35, ОТР
Новости кино
Меньше, чем за две недели показов
Рецензии на фильмы
Трагикомедия Мартина Макдонаха о конце дружбы, пустоте внутри и далеких боевых действиях
Лайфстайл
По данным РБК, актёров уволили за последовательную критику спецоперации
Спутник телезрителя
14 января, 23:15, ОТР
Новости кино
Это первый фильм в истории российского проката, достигший такого феноменального результата
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 января, 01:20, СТС
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