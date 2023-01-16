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Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт

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16 января 2023
13 января в отеле Four Season в Лос-Анджелесе состоялся ежегодный торжественный ужин, организованный Американским институтом киноискусства в честь самых значимых функционеров кинобизнеса. Среди гостей мероприятия были Мишель Уильямс, Сигурни Уивер, Клэр Фой, Кэри Маллиган, Патриша Аркетт, Мишель Йео, Бен Стиллер и многие другие.

Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт
фото: Патриша Аркетт

Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт
фото: Мэган Фэйхи

Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт
фото: Кэри Маллиган и Зои Казан

Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт
фото: Клэр Фой

Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт
фото: Мишель Уильямс

Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт
фото: Мишель Йео

Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт
фото: Стивен Лэнг и Сигурни Уивер
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Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт фотографии
Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт фотографии
Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт фотографии
Четыре сезона наград: Мишель Уильямс, Кэри Маллиган и Патриша Аркетт фотографии
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