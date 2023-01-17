Приятно познакомиться: Марк Эйдельштейн, Дженна Ортега и Лиза Шакира

Каждый год киноиндустрию взламывают новички, чья харизма и пригожесть, помноженные на пару-тройку ярких ролей, быстро приковывают зрительское внимание. Получив кредит доверия и фанбазу, «дебютанты» с энергичной всеядностью вписываются в десятки проектов и за считанные годы матереют до состояния «народный артист». Как-то не верится в то, что Юра Борисов был малоизвестным актёром второстепенных ролей всего каких-то 5 лет назад, когда даже шутки про повсеместность Александра Петрова выдохлись и всем надоели.
фото: Юра Борисов
Вспоминая яркие дебюты 2022 года, Кино-Театр.Ру собрал небольшой отряд «новичков», за развитием карьеры которых мы будем с интересом наблюдать в 2023 году. И можно не сомневаться в том, что нескольким артистам из этого списка суждено смертельно надоесть зрителям уже через пару-тройку лет.
Если у вас есть соцсети, то вы наверняка уже видели сотню вариаций на тему танца Уэнздэй - в том числе на льду и под водой. Бешеная популярность сериала про самую умную и эмоционально парализованную дочь Мортиши и Гомеса Аддамс в одночасье сделала исполнительницу заглавной роли Дженну Ортегу суперзвездой и кумиром подростков. Второе по популярности место в сердцах поклонников сериала занимает партнёр Дженны Перси Хайнс Уайт. За неделю с момента выхода сериала на 20-летних актёров свалились миллионы подписчиков и бескрайнее обожание, что обеспечило им работу на весь следующий год, ибо довольно быстро стало понятно, что второму сезону сериала быть. Ощущение, что Ортега ворвалась в кинобизнес с улицы, ошибочное - она посвятила актёрскому мастерству половину жизни, довольно рано сориентировавшись в выборе профессии. Но как эталонное дитя своего века, Дженна не ограничивает себя в творческом самовыражении. С Уэнздэй Ортегу роднит тяга к графомании - актриса много времени посвящает писательству и в 2021 году даже выпустила сборник рассказов «It's all love».
Любители находить среди российских актёров отечественную версию Тимоти Шаламе в 2022 году лишили этого сомнительного звания Анара Халилова (который куда больше похож на Ирину Горбачёву, если уж заниматься сравнениями) и наградили им 20-летнего Марка Эйдельштейна. Чья схожесть с канадским актёром начинается и заканчивается на цвете и структуре волос. Эйдельштейн взял публику штурмом, буквально за полгода и в три хода, сыграв главные роли в сериале «Смычок», подростковой драме «Страна Саша» и скандальном сериале «Монастырь». Марку всего 20 лет, но в его резюме есть уже 9 ролей в кино, опыт работы аниматором Петрушкой и подработка в качестве модели, в том числе на показе Гоши Рубчинского. У Эйдельштейна были все шансы уехать работать моделью в страны Азии и Европы, но он решил поступать в театральное училище. Тем, кто успел соскучиться по Марку, представится возможность увидеть его уже в феврале в драме Сергея Урсуляка«Праведник».
31-летний Остин Батлер ждал своего звёздного часа более десяти лет, снимаясь по большей части во второсортных сериалах. Первым проблеском будущего успеха стала крошечная, но значимая роль в фильме Тарантино«Однажды в... Голливуде». Но настоящим прорывом стало яркое и резонансное исполнение роли Элвиса Пресли в бурлескном байопике любителя ретро-вечеринок База Лурмана. На днях эта работа принесла Батлеру первую в жизни награду - премию «Золотой глобус». Кстати, Батлер - музыкант-самоучка, и играть на гитаре он научился задолго до съёмок «Элвиса». А мы с нетерпением ждём его появления в роли Фейд-Рауты во второй части «Дюны».
24-летняя Анастасия Красовская дебютировала в кино в 2021 году, сыграв главную роль в фильме Натальи Кудряшовой«Герда». И сразу была отмечена наградой за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Локарно. В 2022 году Анастасия вовсю старалась запомниться зрителям, появившись в ведущих ролях в сериалах «Стая» и «Чёрная весна». На будущий год у актрисы уже два проекта, и это, очевидно, только начало этого бодрого пути. В отличие от Дженны Ортеги, Красовская как раз вошла в кино с улицы, откликнувшись в запрещённой соцсети на клич Кудряшовой. До дебюта в кино Красовская четыре года работала профессиональной моделью, летая между Европой и Азией и совмещала моделлинг с учёбой на юридическом факультете в одном из университетов Минска, где отучилась лишь четыре года, так и не написав диплом.
16-летная Лиза Ищенко резко повзрослела вместе со своей героиней в сериале «Алиса не может ждать». Только бунт Алисы против родителей и школы в жизни Лизы превратился в бунт против подавляющей личность системы (ну то есть...школы). В интервью журналу «Grazia» Лиза призналась, что благодаря этой роли «стала сильной, независимой от мнений других и обстоятельств девушкой, которая идёт вперед и добивается цели». Роль действительно оказалась трансформирующей, а написанный Натальей Мещаниновой мир Алисы начал настойчиво проникать в жизнь Лизы, которой, как и её героине, угрожали исключением из школы. На счету у Ищенко всего 4 роли (две из которых - слабовидящие девочки), но сомнений в том, что её ждёт много интересных проектов, не возникает.
Смутно знакомое лицо 28-летнего британского актёра Дозефа Куинна в 2022 году запомнили все, кто следит за развитием сюжета «Очень странных дел». Обладающий внешностью человека тонкой душевной организации с налётом маниакала, Куинн вытянул счастливый билет, получив роль металлиста-второгодника, в котором уживаются дерзость, трусость и неожиданный героизм. Такое совпадение личной харизмы и художественного образа - редкий подарок судьбы, которым Куинн замечательно распорядился, затмив весь актёрский ансамбль сериала.
Звёздный час 28-летнего Романа Васильева должен был пробить с выходом сериала «Анна К», где ему досталась роль Вронского, но в феврале прошлого года «что-то пошло не так», и производство сериала застыло в янтаре санкций. Но, как говорится, когда Бог закрывает дверь, взамен он открывает окно - в удивительном во всех отношениях сериале Владлены Санду«Идентификация» Васильев сыграл страдающего ДЦП адвоката, взявшегося за совершенно безнадёжное дело об убийстве. И украл «шоу» у исполнительницы главной роли Лены Трониной. Потому что следить за профессиональным становлением инвалида в максимально враждебной среде гораздо волнительнее и интереснее, чем ломать голову над загадкой личности обвиняемой. Под конец года Роман появился в совершенно противоположной роли сердцееда и авантюриста во втором сезоне сериала «Контейнер». Ну а мы с нетерпением ждём разморозки производства «Анны К».
Большой дебют Кузьмы Сапрыкина состоялся в фильме «Движение вверх» (что не удивительно, учитывая давнее увлечение Кузьмы баскетболом), но с тех пор актёра чаще можно было увидеть на фотографиях светской хроники, нежели в кино. Однако в 2022 Кузьма решил во что бы то ни стало запомниться зрителям, заполучив главную роль в детективном сюрреале «1703» и несколько второстепенных ролей в «Авроре», «Сердце Пармы» и «Любовниках».
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