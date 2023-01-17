«Мне легче станет, если я умру»: Вахтанг Кикабидзе дал интервью Ксении Собчак незадолго до смерти

«Я приеду, только когда поменяется правительство. Я официально по телевидению в 2008 году в Москве сказал, что моей ноги не будет ни в одном российском городе, пока этот человек будет во главе страны. С 2008 года я не был в России».
Об отце
Отец Кикабидзе работал военным корреспондентом и во время ВОВ пропал без вести под Керчью. Актёр рассказал, что в 1955 году его мама узнала, что отец не погиб на фронте: «Мой отец был журналистом. Он исчез. Потом в Париже я познакомился с президентом грузинской диаспоры, я спросил у него, знает ли он такого человека – высокого, рано поседевшего, не похожего на меня. Он ответил, что знает, но у него другая фамилия. В 1955 году мама нашла под дверью письмо и узнала, что мой отец не погиб на фронте, как мы все считали. В письме было, что в каком-то доме у маминой подруги в гостях был человек, который вернулся из плена. На фото муж маминой подруги, его друг и мой отец. У мамы, когда она увидела эту фотографию, за полчаса одна бровь поседела совсем. В 1955 году он был жив, значит, где-то он должен был быть. Очень тяжело расти без отца».
О смерти
«Три дня назад было очень-очень плохо, как никогда не было, я лег и сказал: «Господи, забери меня, как — не волнует». У меня гемодиализ, почка не работает. Это происходит три раза в неделю по четыре часа. Чистят кровь, потом появились тромбы. Я думал, мне легче станет, если я умру. Моё положительное качество — я не боюсь смерти. Я прожил красивую, счастливую жизнь».
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