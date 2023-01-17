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Кейт Бланшетт раскритиковала «патриархальную структуру», лежащую в основе кинопремий

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17 января 2023
В воскресенье состоялась церемония вручения премии Critics' Choice Awards, по итогам которой Кейт Бланшетт победила в номинации «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Тар» Тодда Филда. Во время своей победной речи актриса раскритиковала «патриархальную структуру», лежащую в основе кинопремий, а также похвалила других женщин-номинанток за их достижения.

Кейт Бланшетт раскритиковала «патриархальную структуру», лежащую в основе кинопремий

Кейт отметила, что награждение само по себе «субъективное», и рассказала, что её вдохновили все номинантки, а также «каждая женщина на телевидении, в кино и рекламе тампонов». Она также призвала изменить «всю эту чёртову структуру» церемоний награждения и заявила, что не стоит транслировать их по телевидению.

«Моя награда – крайне субъективная, учитывая, сколько выдающихся выступлений женщин мы видели. Не могу поверить, что я здесь. Это нелепо. Я была бы счастлива, если бы мы изменили всю эту чёртову структуру. Это патриархальная пирамида, когда кто-то один стоит здесь. Почему бы нам просто не сказать, что было множество женских выступлений, которые находятся в согласии и диалоге друг с другом? И прекратите транслировать это всё по телевидению. Каждая женщина на телевидении, в фильме, в рекламе тампонов – где угодно – ты делаешь потрясающую работу, которая вдохновляет меня. Так что спасибо вам. Я разделяю эту награду со всеми», – сказала со сцены Кейт.
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фотографии >>
Кейт Бланшетт раскритиковала «патриархальную структуру», лежащую в основе кинопремий фотографии
Кейт Бланшетт раскритиковала «патриархальную структуру», лежащую в основе кинопремий фотографии
Кейт Бланшетт раскритиковала «патриархальную структуру», лежащую в основе кинопремий фотографии
Кейт Бланшетт раскритиковала «патриархальную структуру», лежащую в основе кинопремий фотографии
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