Кейт Бланшетт раскритиковала «патриархальную структуру», лежащую в основе кинопремий

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17 января «Мне легче станет, если я умру»: Вахтанг Кикабидзе дал интервью Ксении Собчак незадолго до смерти Актёр рассказал, почему не приезжал в Россию последние годы

17 января Владимир Ипатов найден мёртвым в своей квартире По предварительным данным, актёр умер около месяца назад

17 января Приятно познакомиться: Марк Эйдельштейн, Дженна Ортега и Лиза Шакира Кто будет до смерти надоедать зрителям через 5 лет?