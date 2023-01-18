Рэпер The Weeknd выпустил клип на саундтрек ко второму «Аватару»

The Weeknd выпустил клип на песню «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)», которая звучит в финальных титрах фильма «Аватар: Путь воды». Над музыкой работали группа Swedish House Mafia и композитор Саймон Франглен.
В клипе показаны пейзажи планеты Пандора и её обитатели на’ви, вынужденные уйти в океан из-за надвигающегося пожара. В интервью The Hollywood Reporter The Weeknd рассказывал, что первый «Аватар» помог ему преодолеть мрачный период жизни: «Я был почти бездомным. Я бросил школу. Я не знал, добьюсь ли успеха в музыке. Не знал, смогу ли дожить до завтра. И я помню, как посмотрел этот фильм в кинотеатре. Это был такой побег от реальной жизни, что фильм отпечатался в моем мозге».
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