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Рэпер The Weeknd выпустил клип на саундтрек ко второму «Аватару»

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18 января 2023
The Weeknd выпустил клип на песню «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)», которая звучит в финальных титрах фильма «Аватар: Путь воды». Над музыкой работали группа Swedish House Mafia и композитор Саймон Франглен.

Рэпер The Weeknd выпустил клип на саундтрек ко второму «Аватару»

В клипе показаны пейзажи планеты Пандора и её обитатели на’ви, вынужденные уйти в океан из-за надвигающегося пожара. В интервью The Hollywood Reporter The Weeknd рассказывал, что первый «Аватар» помог ему преодолеть мрачный период жизни: «Я был почти бездомным. Я бросил школу. Я не знал, добьюсь ли успеха в музыке. Не знал, смогу ли дожить до завтра. И я помню, как посмотрел этот фильм в кинотеатре. Это был такой побег от реальной жизни, что фильм отпечатался в моем мозге».

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Рэпер The Weeknd выпустил клип на саундтрек ко второму «Аватару» фотографии
Рэпер The Weeknd выпустил клип на саундтрек ко второму «Аватару» фотографии
Рэпер The Weeknd выпустил клип на саундтрек ко второму «Аватару» фотографии
Рэпер The Weeknd выпустил клип на саундтрек ко второму «Аватару» фотографии
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