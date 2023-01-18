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В первую серию «The Last of Us» всё-таки вошли сцены, снятые Кантемиром Балаговым

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18 января 2023
На днях вышла первая серия шоу «The Last of Us» по одноимённой видеоигре. Первый эпизод должен был снять российский режиссёр Кантемир Балагов, однако из-за творческих разногласий он покинул проект, и на его место пришёл Крэйг Мазин. В социальных сетях Балагова спросили, есть ли в первом эпизоде сцены, снятые им. В ответ он отправил эмодзи, намекнув на сцены с побегом из города на машине и падением самолёта.

В первую серию «The Last of Us» всё-таки вошли сцены, снятые Кантемиром Балаговым
фото: Кадр из сериала «The last of us»

Балагов добавил, что 40% материала из первых 40 минут – его работа. Первую серию шоу отсняла Ксения Середа, которая ранее работала с Балаговым над фильмом «Дылда». Сериал «The Last of Us» стал вторым по величине дебютом HBO, обогнав «Дома дракона».
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фильмы
Дом драконаДылдаОдни из нас

фотографии >>
В первую серию «The Last of Us» всё-таки вошли сцены, снятые Кантемиром Балаговым фотографии
В первую серию «The Last of Us» всё-таки вошли сцены, снятые Кантемиром Балаговым фотографии
В первую серию «The Last of Us» всё-таки вошли сцены, снятые Кантемиром Балаговым фотографии
В первую серию «The Last of Us» всё-таки вошли сцены, снятые Кантемиром Балаговым фотографии
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