В первую серию «The Last of Us» всё-таки вошли сцены, снятые Кантемиром Балаговым

фото: Кадр из сериала «The last of us»

На днях вышла первая серия шоу «The Last of Us» по одноимённой видеоигре. Первый эпизод должен был снять российский режиссёр Кантемир Балагов , однако из-за творческих разногласий он покинул проект, и на его место пришёл Крэйг Мазин . В социальных сетях Балагова спросили, есть ли в первом эпизоде сцены, снятые им. В ответ он отправил эмодзи, намекнув на сцены с побегом из города на машине и падением самолёта.Балагов добавил, что 40% материала из первых 40 минут – его работа. Первую серию шоу отсняла Ксения Середа , которая ранее работала с Балаговым над фильмом «Дылда» . Сериал «The Last of Us» стал вторым по величине дебютом HBO, обогнав «Дома дракона»