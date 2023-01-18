Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

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В клипе показаны пейзажи планеты Пандора и её обитатели

17 января

Кейт Бланшетт раскритиковала «патриархальную структуру», лежащую в основе кинопремий

А также поддержала всех женщин из индустрии во время победной речи на Critics' Choice Awards