Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

Причина травмы пока неизвестна. Ранее на сайте билетного оператора «Кассир.ру» появилась новость о замене Удовиченко в спектакле «Новогодний переполох»: «Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки. Сергей Колесников и другие артисты будут участвовать в спектакле. Просим вас проявить понимание и уважение к ситуации».
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