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Пенелопа Крус и Михаэла Коэл станут сопредседателями бала Met Gala в этом году

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19 января 2023
Пенелопа Крус, Михаэла Коэл, а также певица Дуа Липа и теннисист Роджер Федерер станут сопредседателями бала Met Gala, который состоится 1 мая 2023 года. Вечер будет посвящён творчеству дизайнера Карла Лагерфельда, который с 1983 года был креативным директором Chanel.

Пенелопа Крус и Михаэла Коэл станут сопредседателями бала Met Gala в этом году
фото: Карл Лагерфельд и Пенелопа Крус

В Институте костюма Метрополитен-музея откроется масштабная выставка «Карл Лагерфельд: Линия красоты», на которой будет представлено около 150 экспонатов, раскрывающих творческое наследие легендарного дизайнера: от ранних работ в 1950-х годов до его последней коллекции для Chanel 2019 года. Приглашение Пенелопы Крус выглядит символическим – актриса несколько лет была музой Лагерфельда и остаётся амбассадором бренда Chanel.
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№ 2
Lusia Happy   19.01.2023 - 17:09
ой какой неожиданный тандем - вообще клево на самом деле. я думаю, что это даже может вылиться в какую-то интересную историю читать далее>>
№ 1
Элинкаа   19.01.2023 - 16:12
Ого, Пенелопа Крус и Федерер - никогда не думала, что я застану момент, когда моя страсть к теннису объединится в одном мероприятии со страстью к кино! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Пенелопа Крус и Михаэла Коэл станут сопредседателями бала Met Gala в этом году фотографии
Пенелопа Крус и Михаэла Коэл станут сопредседателями бала Met Gala в этом году фотографии
Пенелопа Крус и Михаэла Коэл станут сопредседателями бала Met Gala в этом году фотографии
Пенелопа Крус и Михаэла Коэл станут сопредседателями бала Met Gala в этом году фотографии
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