Пенелопа Крус и Михаэла Коэл станут сопредседателями бала Met Gala в этом году

Пенелопа Крус, Михаэла Коэл, а также певица Дуа Липа и теннисист Роджер Федерерстанут сопредседателями бала Met Gala, который состоится 1 мая 2023 года. Вечер будет посвящён творчеству дизайнера Карла Лагерфельда, который с 1983 года был креативным директором Chanel.
фото: Карл Лагерфельд и Пенелопа Крус
В Институте костюма Метрополитен-музея откроется масштабная выставка «Карл Лагерфельд: Линия красоты», на которой будет представлено около 150 экспонатов, раскрывающих творческое наследие легендарного дизайнера: от ранних работ в 1950-х годов до его последней коллекции для Chanel 2019 года. Приглашение Пенелопы Крус выглядит символическим – актриса несколько лет была музой Лагерфельда и остаётся амбассадором бренда Chanel.
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