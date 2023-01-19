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Актёра сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайта обвинили в сексуальном насилии

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19 января 2023
Канадского актёра Перси Хайнса Уайта, известного по роли Ксавье Торпа в сериале «Уэнсдэй», сразу несколько девушек обвинили в изнасилованиях, которые он совершил во время учёбы в колледже.

Актёра сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайта обвинили в сексуальном насилии

Всё началось с поста пользовательницы заблокированной в РФ соцсети о том, что Перси часто устраивал со своими друзьями вечеринки, когда учился в колледже (актёру на тот момент было 17-20 лет). На них они приглашали девушек, которых считали привлекательными, чтобы потом их напоить, дать им наркотики и заняться с ними сексом в бессознательном состоянии. Девушка с ником @milkievich сама стала одной из жертв Перси. Она также обвинила актёра в сексуальном насилии в отношении её знакомых. Её слова подтвердили другие девушки. Они заявили, что Перси часто оскорблял их и присылал свои обнажённые фотографии без согласия. В качестве доказательств они опубликовали скриншоты переписок. Обвинения в адрес актёра @milkievich выложила с хештегом #cancelpercy («Отменяем Перси»). Пока 21-летний Перси никак не отреагировал на обвинения, однако на своей странице в соцсети он отключил возможность комментировать посты.
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Актёра сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайта обвинили в сексуальном насилии фотографии
Актёра сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайта обвинили в сексуальном насилии фотографии
Актёра сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайта обвинили в сексуальном насилии фотографии
Актёра сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайта обвинили в сексуальном насилии фотографии
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