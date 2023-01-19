Рами Малек и Катрин Денёв снялись в реклманой кампании Cartier

Гай Ричи выступил режиссёром рекламного ролика для французского бренда ювелирных украшений и часов Cartier. Главными героями кампании стали Рами Малек и Катрин Денёв.
По сюжету герои Рами Малека и Катрин Денёв несколько раз пересекаются на мосту Александра III, который тянется вдоль Сены и соединяет Елисейские поля с Эйфелевой башней. При этом они попадают в разные временные эпохи.
Кампейн посвящён обновлённой версии часов Tank Française, оригинальная модель которых была представлена ещё 27 лет назад. В 2023 году бренд изменил дизайн часов – модель получила атласную отделку корпуса и браслета. Абсолютно все варианты Tank Française изготавливаются из нержавеющей стали и 18-каратного золота.
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