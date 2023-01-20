Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза

С церемонии вручения премии «Золотой глобус»
начался сезон масштабных мероприятий в области киноискусства, а это значит, что нас ждёт захватывающая демонстрация нарядов от кутюр на красных ковровых дорожках. Вместе с графиком фаворитов этого года уплотнился и график светского фотографа Грэга Уилльямса
, неустанно следующего за шлейфом звёздных вечеринок. Не успел Грэг выложить в соцсетях свою хронику с «Золотого глобуса»
, как пришла пора бежать за новым материалом - на премию Critic's Choice Awards
, которая состоялась в Лос-Анджелесе 15 января. Героями чёрно-белого репортажа Грэга на этот раз стали Аманда Сейфред
, Джулия Гарнер
, Эль Фаннинг
, Кейт Бланшетт
, Аня Тэйлор-Джой
, Кейт Хадсон
, Обри Плаза
, Джефф Бриджес
, Джон Гудман
и многие другие.
фото: Джулия Робертс
фото: Аманда Сейфред
фото: Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой
фото: Ке Хью Кван и Брендан Фрейзер
фото: Грэг Уилльямс в Гуччи готов к сезону кинопремий
фото: Гильермо Дель Торо
фото: Джулия Гарнер
фото: Тайка Вайтити
фото: Мишель Уильямс
фото: Кейт Хадсон и Жанель Моне
фото: Обри Плаза
фото: Дэйзи Эдгар-Джонс и Эль Фаннинг
фото: Кейт Бланшетт
фото: Джон Гудман и Джефф Бриджес
фото: Джулия Робертс и Кейт Бланшетт
фото: Кейт Бланшетт и Бен Стиллер
фото: Фиби Дайневор фото: Сэди Синк
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