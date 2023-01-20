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Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза

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20 января 2023
С церемонии вручения премии «Золотой глобус» начался сезон масштабных мероприятий в области киноискусства, а это значит, что нас ждёт захватывающая демонстрация нарядов от кутюр на красных ковровых дорожках. Вместе с графиком фаворитов этого года уплотнился и график светского фотографа Грэга Уилльямса, неустанно следующего за шлейфом звёздных вечеринок. Не успел Грэг выложить в соцсетях свою хронику с «Золотого глобуса», как пришла пора бежать за новым материалом - на премию Critic's Choice Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе 15 января. Героями чёрно-белого репортажа Грэга на этот раз стали Аманда Сейфред, Джулия Гарнер, Эль Фаннинг, Кейт Бланшетт, Аня Тэйлор-Джой, Кейт Хадсон, Обри Плаза, Джефф Бриджес, Джон Гудман и многие другие.

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Джулия Робертс

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Аманда Сейфред

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Ке Хью Кван и Брендан Фрейзер

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Грэг Уилльямс в Гуччи готов к сезону кинопремий

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Гильермо Дель Торо

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Джулия Гарнер

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Тайка Вайтити

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Мишель Уильямс

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Кейт Хадсон и Жанель Моне

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Обри Плаза

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Дэйзи Эдгар-Джонс и Эль Фаннинг

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Кейт Бланшетт

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Джон Гудман и Джефф Бриджес

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Джулия Робертс и Кейт Бланшетт

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Кейт Бланшетт и Бен Стиллер

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Фиби Дайневор

Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза
фото: Сэди Синк
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обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   20.01.2023 - 16:12
снимки у фотографа прям потрясающие - такие все живые и радостные, очень здорово! Ну а Джулия Робертс это вообще звезда, очень красивая читать далее>>
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фотографии >>
Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг и Обри Плаза фотографии
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