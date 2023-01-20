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«Мне кажется, мы движемся назад»: Мадонна скептически высказалась о социальном прогрессе

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20 января 2023
64-летняя Мадонна отмечает в этом году 40-летний юбилей сценической карьеры, готовит новое концертное шоу и пишет сценарий фильма о своей жизни. По случаю нового турне артистка дала интервью испанскому изданию «Vanity Fair» и снялась в провокационной (а других, в общем-то, у неё давно не было) фотосессии, обильно приправленной католическими мотивами.

«Мне кажется, мы движемся назад»: Мадонна скептически высказалась о социальном прогрессе

За 40 лет Мадонна прошла через все возможные препятствия, взлёты и падения на своём творческом пути. И тем не менее, отвечая на вопрос о самом значимом триумфе в карьере, артистка заговорила о своих детях. «Вести моих детей к тому, чего они достигли в жизни, чтобы почувствовать, что с ними всё в порядке - вот это была самая тяжёлая битва. Я до сих пор пытаюсь понять, что значит быть матерью и как выполнять эту работу. Потому что, кем бы ты ни был и чем бы не занимался, растить и воспитывать детей - вот настоящее искусство. И никто не даст вам инструкцию. Вам придётся учиться на собственных ошибках. Эта профессия требует много времени. И истощает, потому что не подразумевает выходных и отпусков».

«Мне кажется, мы движемся назад»: Мадонна скептически высказалась о социальном прогрессе

Коль скоро фотосессия, в которой снялась Мадонна, заигрывает с католическими образами, довольно скоро в интервью поднялась тема религии. «Мои отношения с религией сегодня состоят из совершенствования моих духовных практик. Думаю, каждому нужны духовные практики, но я не собираюсь рассказывать другим людям, какие именно практики им нужны. Я считаю, что важно молиться и сохранять связь с духовной силой, как это ни назови. Я не понимаю, как можно жить, не веря в то, что есть какая-то большая сила и энергия. Что существует метафизический и мистический мир, частью которого мы являемся и с которым мы должны сохранять связь».

«Мне кажется, мы движемся назад»: Мадонна скептически высказалась о социальном прогрессе

На будущее Мадонна смотрит скептически, не разделяя энтузиазма оптимистов, уверенных в том, что мир движется в сторону социального прогресса: «Мне кажется, мы движемся назад. Иначе бы нам в США не пришлось продолжать говорить о праве женщин свободно распоряжаться своим телом.
Я в ужасе от общества, в котором нельзя свободно проявлять свою индивидуальность или выражать свои мысли. Я чувствую, что люди всё больше и больше боятся выражать своё мнение, быть правдивыми. Это всё равно что жить в одном из тех футуристических фильмов-антиутопий. Проблема в том, что они, кажется, стали явью».
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обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   20.01.2023 - 17:52
отчасти я согласна с Мадонной - как-то прям у нас социальный прогресс явно затормозился, мы сами себя в ловушку тянем из-за каких-то других абицизоных людей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Мне кажется, мы движемся назад»: Мадонна скептически высказалась о социальном прогрессе фотографии
«Мне кажется, мы движемся назад»: Мадонна скептически высказалась о социальном прогрессе фотографии
«Мне кажется, мы движемся назад»: Мадонна скептически высказалась о социальном прогрессе фотографии
«Мне кажется, мы движемся назад»: Мадонна скептически высказалась о социальном прогрессе фотографии
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