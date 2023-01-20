«Мне кажется, мы движемся назад»: Мадонна скептически высказалась о социальном прогрессе

анонс

Рами Малек и Катрин Денёв снялись в рекламной кампании Cartier

19 января

Актёра сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайта обвинили в сексуальном насилии

Он никак не отреагировал на обвинения, но отключил возможность комментировать его посты