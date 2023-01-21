Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин

Спутник телезрителя
18 января, 21:45, TV1000 Русское кино
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Мягкая сила великой актрисы театра и кино
Лайфстайл
Он никак не отреагировал на обвинения, но отключил возможность комментировать его посты
Спутник телезрителя
21 января, 19:45, ОТР
Лайфстайл
Он собирается представить свои работы на художественной выставке в Тель-Авиве
Новости кино
Съемки медицинской драмы начались в Москве
Новости кино
Новости кино
Премьерный показ исторического сериала состоится онлайн на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире «России»
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