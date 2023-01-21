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Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин

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21 января 2023
19 января в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера приключенческого сериала «Фандорин. Азазель». Перед показом первого эпизода многосерийный фильм зрителям представили актёры Владислав Тирон, Сергей Горошко, Евгений Стычкин, Алексей Розин и другие.

Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Влад Тирон

Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Сергей Горошко

Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Ольга Сутулова и Евгений Стычкин

Среди гостей премьеры были замечены Ольга Сутулова, Полина Ауг, Софья Лебедева, Анар Халилов, Анастасия Красовская, Марк Эйдельштейн, Анна Чурина и другие.

Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Анар Халилов

Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Анастасия Красовская

Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Анна Александрова, Анна Чурина и Рената Пиотровски

Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Евгения Синицкая

Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Марк Эйдельштейн

Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Софья Лебедева

Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Таня Ткачук

«Фандорин. Азазель» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

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Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин фотографии
Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин фотографии
Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин фотографии
Новое прочтение: Анар Халилов, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин фотографии
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