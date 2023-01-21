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«Я не знала, выживет она или нет»: Приянка Чопра рассказала о рождении дочери

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21 января 2023

В январе прошлого года Приянка Чопра огорошила свою 80-миллионную аудиторию в соцсетях новостью о рождении дочери Малти. Лаконичный текст, против обычая не украшенный фотографией младенческой руки или пяточки, уведомлял подписчиков о том, что ребёнок родился с помощью суррогатной матери, а счастливые родители надеются, что в это особенное время к ним отнесутся с уважением и оставят их в покое.
Вместе с одобрительными комментариями и поздравлениями в адрес Приянки полились скабрезные женоненавистнические суждения и спекуляции. Актрису обвиняли в том, что она «отдала» свою беременность на аутсорс (говоря по-русски, нашла подрядчика), «арендовала» чужое чрево из тщеславия и приобрела «готовенького ребёнка», с которым, по мнению одного их диванных экспертов, у актрисы никогда не будет настоящей связи. Приянка, 20 лет работающая в шоу-бизнесе, не могла не предвидеть подобной реакции, что не делало её менее болезненной и ранящей. «Я обрастаю панцирем, когда люди говорят обо мне. Но когда они начали обсуждать мою дочь, было очень больно», - призналась Приянка в свежем интервью журналу «Vogue».

«Я не знала, выживет она или нет»: Приянка Чопра рассказала о рождении дочери

После рождения дочери Приянке и её мужу, музыканту Нику Джонасу было не до прений с недоброжелателями - у новоиспечённых родителей были проблемы посерьёзнее. Малти родилась за целый триместр до предполагаемого срока родов. Младенцы, рождённые на таком раннем сроке, нуждаются в интенсивной терапии и часто имеют серьёзные и долгоиграющие проблемы со здоровьем. «Я была в операционной, когда она родилась. Она была такой маленькой, меньше моей руки. Я наблюдала за работой медсестёр из реанимации - они делают Божью работу. Мы с Ником стояли там, когда медсёстры интубировали Малти, и я даже не представляю, как они нашли то, что им требовалось для интубации, в её крошечном теле».

В течение следующих трёх месяцев Приянка и Ник ежедневно ездили в больницу в отделение интенсивной терапии новорожденных. Рождение Мальти совпало с волной распространения штамма омикрон в США, поэтому навестить новорождённую разрешалось только Нику и Приянке, а всем остальным членам их большого семейства оставалось только ждать выписки девочки из больницы. «Мы проводили с ней каждый божий день, и я не знала, выживет она или нет», - вспоминает актриса.

«Я не знала, выживет она или нет»: Приянка Чопра рассказала о рождении дочери

Что до причин, по которым артисты решили воспользоваться услугами суррогатной матери, то их Приянка предпочитает не детализировать: «У меня есть проблемы со здоровьем, поэтому это было необходимым решением. И я очень благодарна за то, что могу себе это позволить».

С рождением дочери Приянка обрела если и не новый смысл жизни, то что-то похожее: «Я 20 лет участвовала в сумасшедшей гонкке, работая до потери пульса. И всегда думала: «Что дальше?» Но теперь я чувствую, что у меня появился некий жизненный центр, потому что все решения, которые я принимаю, напрямую касаются моей дочери».
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«Я не знала, выживет она или нет»: Приянка Чопра рассказала о рождении дочери фотографии
«Я не знала, выживет она или нет»: Приянка Чопра рассказала о рождении дочери фотографии
«Я не знала, выживет она или нет»: Приянка Чопра рассказала о рождении дочери фотографии
«Я не знала, выживет она или нет»: Приянка Чопра рассказала о рождении дочери фотографии
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