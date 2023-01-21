Дружба навеки: Кортни Кокс и Лора Дерн сделали одинаковые татуировки вместе со своими детьми

Бесспорная удача: что предлагает экранизация The Last of Us от создателей «Чернобыля»
Изучаем первую серию хита HBO «Одни из нас»
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Парные и коллективные татуировки на долгую память о любви, дружбе или интересном проекте - далеко не новая разновидность сувенира. Например, Агата Муцениеце и Павел Прилучный сделали после свадьбы татуировки на безымянных пальцах, думая, что связывают себя узами брака навсегда. А актёры, исполнившие роли членов Братства кольца в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», сделали одинаковые татуировки - слово “девять” на эльфийском языке квенья.
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