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Дружба навеки: Кортни Кокс и Лора Дерн сделали одинаковые татуировки вместе со своими детьми

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21 января 2023

Парные и коллективные татуировки на долгую память о любви, дружбе или интересном проекте - далеко не новая разновидность сувенира. Например, Агата Муцениеце и Павел Прилучный сделали после свадьбы татуировки на безымянных пальцах, думая, что связывают себя узами брака навсегда. А актёры, исполнившие роли членов Братства кольца в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», сделали одинаковые татуировки - слово “девять” на эльфийском языке квенья.

Вот и Кортни Кокс с Лорой Дерн решили закрепить свою многолетнюю дружбу одинаковыми татуировками в виде бумажного самолётика с надписью go long (что можно перевести как “долгого пути” или буквально “иди долго”). Причём, судя по намёку Кортни, это далеко не первые парные татуировки, которыми они цементируют свою дружбу на протяжении 16 лет. Но это первый раз, когда к этому марафону присоединились их дети: 20-летный сын и 18-летняя дочь Лоры Дерн и 18-летняя дочь Кортни Кокс.

Дружба навеки: Кортни Кокс и Лора Дерн сделали одинаковые татуировки вместе со своими детьми

«Добавляем новый слой к нашей 16-летней рождественской традиции. Берегитесь, к 2025 году у нас могут появится «рукава», - подписала Кортни снимок, опубликованный в запрещённой соцсети.
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Властелин колец: Братство Кольца

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Дружба навеки: Кортни Кокс и Лора Дерн сделали одинаковые татуировки вместе со своими детьми фотографии
Дружба навеки: Кортни Кокс и Лора Дерн сделали одинаковые татуировки вместе со своими детьми фотографии
Дружба навеки: Кортни Кокс и Лора Дерн сделали одинаковые татуировки вместе со своими детьми фотографии
Дружба навеки: Кортни Кокс и Лора Дерн сделали одинаковые татуировки вместе со своими детьми фотографии
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