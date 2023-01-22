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Ченнинг Татум рассказал о разводе с Дженной Дьюан и знакомстве с Зои Кравиц

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22 января 2023
Ченнинг Татум дал интервью журналу «Vanity Fair», в котором рассказал о разводе с Дженной Дьюан и знакомстве с Зои Кравиц. Татум и Дьюан познакомились в 2006 на съёмках фильма «Шаг вперёд», сценарий которого перекликался с реальностью. Дженна, подобно своей героине, была профессиональной танцовщицей, зацикленной на здоровье и веганстве. А Ченнинг - бывшим стриптизёром, инфантилом и не большим любителем овощей. Как это часто бывает, притягивающая их друг к другу непохожесть со временем превратилась в непреодолимый барьер.

Ченнинг Татум рассказал о разводе с Дженной Дьюан и знакомстве с Зои Кравиц
фото: Ченнинг Татум и Дженна Дьюан в фильме "Шаг вперёд"

«Я думаю, мы поверили в некую иллюзию, когда были молоды, и продолжали в неё верить на протяжении многих лет, не обращая внимания на то, что сама жизнь говорила нам, насколько мы разные. Но когда вы становитесь родителями, вот тут-то вся разница между вами и начинает проявляться со всей ясностью. Потому что эта разница буквально орёт на вас на протяжении всего дня. Вы по-разному смотрите на воспитание, на мир и на то, как в этом мире жить».

Ченнинг Татум рассказал о разводе с Дженной Дьюан и знакомстве с Зои Кравиц

Развод, даже неизбежный, внушает ужас и смятение не только женщинам, но и мужчинам. И Ченнинг не стал исключением: «Вначале это очень страшно, пугающе. Весь твой план на жизнь буквально превращается в песок и осыпается сквозь пальцы, а ты просто думаешь: «Вот дер**о. И что теперь делать?»
Но в итоге [развод] стал именно тем, что мне было нужно. Не думаю, что я проделал бы всю эту работу над собой, если бы мне не пришлось тогда этим заняться, чтобы понять, что же делать дальше. И началось всё, на самом деле, с моей дочери. Я просто забил на всё и сфокусировался на ней. И это лучшее, что я мог сделать. Потому что время, проведённое с ней наедине, сделало нас лучшими друзьями».

Кстати Бывший стриптизёр, щенячий нянь и детский писатель: За что мы любим Ченнинга Татума

В перерывах между интенсивным общением с дочерью Ченнинг не сидел сложа руки. Он рисовал, занимался лепкой, ходил по горам Норвегии с Беаром Гриллзом и дебютировал в режиссуре с фильмом «Лулу и Бриггс». Кстати общение с дочерью тоже дало свои творческие плоды - Ченнинг запустил серию книг про Спаркеллу - мечтательную второклашку, которая обожает надевать всё лучшее сразу и пытается противостоять давлению со стороны однотонных одноклассниц. Первая книга стала хитом продаж (что неудивительно, ведь в комплекте с книгой продавался наряд Спаркеллы), и сейчас Ченнинг готовит к выпуску уже третью часть.

Ченнинг Татум рассказал о разводе с Дженной Дьюан и знакомстве с Зои Кравиц
фото: Ченнинг Татум представляет новую книгу о Спаркелле

После развода с Дьюан Татум на протяжении двух лет то встречался, то расставался с британской певицей Джесси Джей, а сейчас у актёра роман с Зои Кравиц. Слухи об отношениях Зои и Татума впервые появились ??, а когда актёры опубликовали совместный снимок с вечеринки по случаю Хэллоуина, сомнений в том, что у них роман, не осталось.

Ченнинг Татум рассказал о разводе с Дженной Дьюан и знакомстве с Зои Кравиц
фото: Ченнинг Татум и Зои Кравиц

Татум познакомился с Кравиц во время читки черновика сценария к фильму «Pussy Island» - режиссёрского дебюта Кравиц, который она написала в соавторстве. Кравиц предложила Татуму роль владельца острова, зловещего миллиардера, совершенно не похожего на благодушных персонажей, которых актёр обычно играет. Зои и Ченнинг не виделись на протяжении двух с половиной лет, пока Зои не показала Татуму новую редактуру сценария, которая ему понравилась больше. Свои отношения с Зои Ченнинг обсуждать не спешит, но до свадьбы там, судя по всему, далеко. «Не знаю, женюсь ли я когда-нибудь ещё раз. Отношения даются мне сложно. Несмотря на то, что я моногамен. В бизнесе я не испытываю страха перед потерями или разрушением. Но в делах сердечных, когда это касается людей мне не безразличных, мне тяжело. Я всегда перегибаю палку, слишком стараюсь».
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Дженна ДьюанЗои КравицЧеннинг Татум
фильмы
Лулу и БриггсШаг вперед

фотографии >>
Ченнинг Татум рассказал о разводе с Дженной Дьюан и знакомстве с Зои Кравиц фотографии
Ченнинг Татум рассказал о разводе с Дженной Дьюан и знакомстве с Зои Кравиц фотографии
Ченнинг Татум рассказал о разводе с Дженной Дьюан и знакомстве с Зои Кравиц фотографии
Ченнинг Татум рассказал о разводе с Дженной Дьюан и знакомстве с Зои Кравиц фотографии
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