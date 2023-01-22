Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве

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Денди в Париже: Кит Харингтон, Роберт Паттинсон и Катрин Денёв

Ченнинг Татум рассказал о разводе с Дженной Дьюан и знакомстве с Зои Кравиц

На случай, если потеряются

Дружба навеки: Кортни Кокс и Лора Дерн сделали одинаковые татуировки вместе со своими детьми

21 января

«Я не знала, выживет она или нет»: Приянка Чопра рассказала о рождении дочери

Ребёнок родился на три месяца раньше срока