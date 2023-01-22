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Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве

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22 января 2023

Судебное разбирательство по делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Rust» с участием Алека Болдуина получило продолжение. Прокурор округа Санта Фе Мэри Кармак-Альтвайс и специальный прокурор Андреа Риб объявили о том, что Алеку Болдуину и оружейнице Ханне Гутьеррес-Рид будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс, скончавшейся на съёмочной площадке в результате выстрела из реквизитного оружия, которое держал в руках Болдуин.

Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве
фото: Алек Болдуин на съёмках фильма "Rust"

Шериф Санта Фе Эйдан Мендоса, руководивший первоначальным расследованием гибели Хатчинс, заявил, что на съёмочной площадке имели место быть халатность и пренебрежение. Но решение об уголовных преследованиях он оставил на усмотрение прокуратуры, передав результаты годового расследования в октябре 2022 года. В отчете, впрочем, так и не было указано, каким образом в реквизитном оружии оказались боевые патроны.

Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве
фото: Ханна Гутьеррес-Рид

Обвинения Болдуину и Гутьеррес-Рид будут предъявлены до конца января 2023 года, а мера наказания может составить до полутора лет лишения свободы и штраф в пять тысяч долларов.
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Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве фотографии
Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве фотографии
Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве фотографии
Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве фотографии
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