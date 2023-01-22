Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве

«На краю»: Высокогорные маньяки
Альпинистский триллер про убийство в Доломитах
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Судебное разбирательство по делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Rust» с участием Алека Болдуина получило продолжение. Прокурор округа Санта Фе Мэри Кармак-Альтвайс и специальный прокурор Андреа Риб объявили о том, что Алеку Болдуину и оружейнице Ханне Гутьеррес-Рид будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс, скончавшейся на съёмочной площадке в результате выстрела из реквизитного оружия, которое держал в руках Болдуин.
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