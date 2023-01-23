Брук Шилдс рассказала о пережитом изнасиловании в подростковом возрасте

На кинофестивале «Сандэнс» состоялась премьера документального фильма Pretty Baby, рассказывающего о жизни и карьере Брук Шилдс
. В ленте актриса впервые рассказала о том, как её изнасиловали в 20-летнем возрасте.
После окончания Принстонского университета Брук решила вернуться к съёмкам в кино и начала активно искать работу в Голливуде. Однажды она встретилась с мужчиной, имени которого не называет, чтобы обсудить потенциальные проекты. После ужина она поднялась в его номер в отеле, чтобы дождаться такси. Как вспоминает актриса, мужчина внезапно исчез. В это время Брук взяла бинокль, который нашла в комнате, чтобы понаблюдать за игрой в волейбол, проходившей на улице.
«Тут открывается дверь, и тот мужчина заходит абсолютно голый. А я держу его бинокль и думаю: «Чёрт». Когда я опустила бинокль, он был уже на мне. Я испугалась, что он меня задушит или что-то вроде того. Поэтому я толком и не боролась. Я не могла пошевелиться. Мне казалось, одного «нет» должно быть достаточно, и я сказала себе: «Выживи и выберись отсюда». Видит Бог, я знала, как диссоциироваться от своего тела, у меня была возможность попрактиковаться»
, – призналась актриса.
После случившегося Брук поехала на такси к другу и проплакала всю дорогу. Довольно долга она не могла признаться себе в том, чтобы была изнасилована, и винила во всём себя: «Я верила, что подала какой-то знак, который был считан таким образом. Я пила вино за ужином, я поднялась в номер. Я была такой доверчивой»
.
Шилдс призналась, что позже написала насильнику письмо, в котором обвинила его в том, что он предал её доверие. Однако ответа она не получила. Тогда актриса решила забыть этот эпизод и перестала считать себя жертвой, потому что «система» ни разу не помогла ей и Брук могла рассчитывать только на себя.
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