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Арнольд Шварценеггер напишет мотивационную книгу

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23 января 2023
Арнольд Шварценеггер заключил контракт с издательством Penguin Press на написание новой книги. Об этом сообщает издание Page Six.

Арнольд Шварценеггер напишет мотивационную книгу

Как стало известно, новая книга попадёт в раздел «мотивационных» – в ней не будет воспоминаний о голливудской карьере и мемуаров актёра. Сейчас издательство находится в поисках гострайтера, который будет работать над текстом. Ранее Шварценеггер написал множество книг по бодибилдингу, а также издал мемуары под названием «Вспомнить всё. Моя невероятно правдивая история». Когда выйдет новая книга актёра, пока неизвестно.
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Арнольд Шварценеггер напишет мотивационную книгу фотографии
Арнольд Шварценеггер напишет мотивационную книгу фотографии
Арнольд Шварценеггер напишет мотивационную книгу фотографии
Арнольд Шварценеггер напишет мотивационную книгу фотографии
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