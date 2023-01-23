Роберт Паттинсон рассказал про эксперименты с диетами

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Актриса перенесла операцию в декабре прошлого года

Лариса Удовиченко рассказала о самочувствии после перелома позвоночника

Долгое время актриса винила во всём себя

Брук Шилдс рассказала о пережитом изнасиловании в подростковом возрасте

22 января

Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве

Дело о гибели Галины Хатчинс до сих пор не закрыто