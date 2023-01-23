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Роберт Паттинсон рассказал про эксперименты с диетами

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23 января 2023
Роберт Паттинсон в интервью Evening Standard Magazine рассказал о том, что перепробовал множество различных диет из-за давления, которое он испытывает будучи актёром. Также Роберт признался, что переживает из-за своих дипфейков.

Роберт Паттинсон рассказал про эксперименты с диетами

Паттинсон рассказал, что в киноиндустрии мужчины, как и женщины, сталкиваются с постоянным давлением из-за внешнего вида. По этой причине многие страдают от расстройства пищевого поведения: «Очень легко стать зависимым, даже если вы просто считаете калории. Это чрезвычайно затягивает, и вы не совсем понимаете, насколько это коварный процесс, пока не становится слишком поздно».

В стремлении достичь нужной формы Паттинсон прибегал к самым безумным режимам питания: «Всё, что только может прийти вам в голову, я испытал на себе. Однажды я две недели не ел ничего, кроме картофеля. Такой был детокс. Только отварной картофель и гималайская розовая соль». В том числе актёр попробовал кетодиету. Он решил, что так он сможет питаться только колбасными нарезками и сыром, но не учёл, что придётся отказаться от пива. В итоге он вновь разочаровался.

Роберт Паттинсон рассказал про эксперименты с диетами

Кроме того, актёр признался, что переживает из-за своих дипфейков, гуляющих по социальным сетям: «Это ужасно. Есть люди, которые хорошо меня знают, но даже они спрашивают: «Почему ты делаешь эти странные танцевальные видео в TikTok?» Вы понимаете, что нам осталась пара лет до того, как копии наших изображений будут неотличимы от реальности? Будет ли у меня тогда работа?», – поделился Роберт.
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Роберт Паттинсон рассказал про эксперименты с диетами фотографии
Роберт Паттинсон рассказал про эксперименты с диетами фотографии
Роберт Паттинсон рассказал про эксперименты с диетами фотографии
Роберт Паттинсон рассказал про эксперименты с диетами фотографии
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