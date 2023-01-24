Позвони мне, позвони: Тимоти Шаламе снялся в новой рекламе Apple TV+

Тимоти Шаламе снялся в рекламном ролике стриминга Apple TV+. По сюжету актёр обретает навязчивую идею получить роль в проектах платформы.
Всё начинается с того, что Тимоти смотрит различные шоу на Apple TV+ и в какой-то момент понимает, что тоже мог бы сыграть в них. Работа со стримингом становится его навязчивой идеей: он думает об этом дома, по пути на мероприятие, на съёмках и пресс-конференции. В конце он просит платформу дать ему шанс: «Эй, Apple, позвони мне», – просит актёр.
Заголовок ролика отзывает к драме «Зови меня своим именем», прославившей Шаламе. На этой неделе Роскомнадзор потребовал от российских онлайн-кинотеатров изъять из доступа эту ленту за пропаганду ЛГБТ.
обсуждение >>