Беатриче Гранно и Симона Табаско снялись в рекламе бренда Ким Кардашьян

Ким Кардашьян
представила новую рекламную кампанию своего бренда нижнего белья и домашней одежды Skims. Героинями кампейна стали актрисы сериала «Белый лотос»
– Беатриче Гранно
и Симона Табаско
, которые во втором сезоне шоу сыграли Мию и Лючию, подруг, соблазняющих богатых мужчин в люксовом отеле на Сицилии.
Съёмки в сериале для обеих актрис стали прорывом в карьере, а участие в рекламной кампании Ким – первым крупным коммерческим проектом для фэшн-бренда. В кадре девушки остались верны сериальному образу и позировали в обнимку. «Я смотрела «Белый лотос» и просто должна была заполучить моих девочек»
, — так Ким прокомментировала новую рекламную кампанию.
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