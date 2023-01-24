Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Беатриче Гранно и Симона Табаско снялись в рекламе бренда Ким Кардашьян

24 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
24 января 2023
Ким Кардашьян представила новую рекламную кампанию своего бренда нижнего белья и домашней одежды Skims. Героинями кампейна стали актрисы сериала «Белый лотос»Беатриче Гранно и Симона Табаско, которые во втором сезоне шоу сыграли Мию и Лючию, подруг, соблазняющих богатых мужчин в люксовом отеле на Сицилии.

Беатриче Гранно и Симона Табаско снялись в рекламе бренда Ким Кардашьян

Съёмки в сериале для обеих актрис стали прорывом в карьере, а участие в рекламной кампании Ким – первым крупным коммерческим проектом для фэшн-бренда. В кадре девушки остались верны сериальному образу и позировали в обнимку. «Я смотрела «Белый лотос» и просто должна была заполучить моих девочек», — так Ким прокомментировала новую рекламную кампанию.

Беатриче Гранно и Симона Табаско снялись в рекламе бренда Ким Кардашьян
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
реклама
персоны
Ким КардашьянСимона Табаско
фильмы
Белый лотос

фотографии >>
Беатриче Гранно и Симона Табаско снялись в рекламе бренда Ким Кардашьян фотографии
Беатриче Гранно и Симона Табаско снялись в рекламе бренда Ким Кардашьян фотографии
Беатриче Гранно и Симона Табаско снялись в рекламе бренда Ким Кардашьян фотографии
Беатриче Гранно и Симона Табаско снялись в рекламе бренда Ким Кардашьян фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Чубченко
24 января ушёл из жизни актёр Александр Чубченко.
Герман Климов
24 января ушёл из жизни сценарист Герман Климов.
Елена Болдахова
22 января ушла из жизни актриса Елена Болдахова.

День рождения >>

Саулюс Баландис
Анна Банщикова
Татьяна Казючиц
Екатерина Климова
Людмила Савельева
Сергей Угрюмов
Роман Филиппов
Алексей Фокин
Ирина Шмелёва
Миша Бартон
Настасья Кински
Барбара Людвижанка
Даниэль Отёй
Мишель Серро
Шэрон Тейт
Кристен Шаал
все родившиеся 24 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram