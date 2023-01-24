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Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы

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24 января 2023

Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП, просит заменить наказание на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы

Документы уже переданы в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области. Дата их рассмотрения пока не назначена. 8 сентября 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Согласно судебным материалам, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд счёл, что вина актёра «полностью подтверждается доказательствами», несмотря на её непризнание. 22 октября того же года Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания актёра до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.
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Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы фотографии
Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы фотографии
Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы фотографии
Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы фотографии
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