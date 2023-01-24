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Бен Аффлек снял фильм про сотрудничество Nike и Майкла Джордана

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24 января 2023
Режиссёрская работа Бена Аффлека «Air» про сотрудничество Nike и баскетболиста Майкла Джордана выйдет 5 апреля. Сперва картина появится в кинотеатрах, а уже после – на стриминговой платформе Prime Video. Об этом сообщает Variety.

Бен Аффлек снял фильм про сотрудничество Nike и Майкла Джордана
фото: Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Действие картины происходит в 1980-х. Независимый продавец кроссовок Сонни Ваккаро возглавляет начинающую компанию Nike и заключает сделку на сотрудничество с одним из самых успешных спортсменов мира Майклом Джорданом. Это партнёрство выводит бренд на новый уровень.

Майкл Джордан в фильме не появится, зато на экране предстанут его родители, бывшие тренеры, друзья и близкие. Сам Аффлек сыграет роль соучредителя Nike Фила Найта. Роль директора бренда Сонни Ваккаро исполнит Мэтт Деймон – вместе с Аффлеком он основал кинокомпанию Artists Equity, которая выпустит фильм.
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Бен Аффлек снял фильм про сотрудничество Nike и Майкла Джордана фотографии
Бен Аффлек снял фильм про сотрудничество Nike и Майкла Джордана фотографии
Бен Аффлек снял фильм про сотрудничество Nike и Майкла Джордана фотографии
Бен Аффлек снял фильм про сотрудничество Nike и Майкла Джордана фотографии
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