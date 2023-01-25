Соавтора «Рика и Морти» уволили из шоу после обвинений в домашнем насилии

Канал Adult Swim прекратил
сотрудничество с автором, продюсером и звездой мультсериала «Рик и Морти» Джастином Ройландом
. Персонажи, которым Ройланд подарил свой голос (Рик Санчес и Морти Смит) будут переозвучены.
Такое решение было принято на фоне выдвинутых против Джастина обвинений в домашнем насилии. Его бывшая девушка подала в суд, обвинив Ройланда в побоях и лишении свободы. Расследование этого дела длится уже три года. Адвокаты Джастина настаивают на его невиновности. Окончательное решение по делу должны вынести в апреле этого года.
Ройланд также является соавтором и участником озвучивания сериала «Обратная сторона Земли»
на Hulu и исполнительным продюсером комедии «Человек-коала»
. По данным Deadline, новости о его участии в этих шоу появятся в ближайшее время. Также Джастин Ройланд больше не имеет отношения к компании Squanch Games, которая занимается разработкой игр. Ройланд, основавший эту студию, покинул её по той же причине, что и шоу «Рик и Морти».
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