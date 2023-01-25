«Ваши молитвы привели меня домой»: Никиту Михалкова выписали из больницы

Никита Михалков
объявил в своём Телеграм-канале
, что его выписали из больницы. 5 января его госпитализировали в тяжёлом состоянии
.
«Дорогие мои друзья – это не фигура речи: именно «дорогие» и именно «друзья»! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, ещё требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Ещё раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви»
, – написал Михалков. Он добавил, что уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска «Бесогона».
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