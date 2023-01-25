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«Ваши молитвы привели меня домой»: Никиту Михалкова выписали из больницы

25 января
2023 год

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25 января 2023

Никита Михалков объявил в своём Телеграм-канале, что его выписали из больницы. 5 января его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«Ваши молитвы привели меня домой»: Никиту Михалкова выписали из больницы

«Дорогие мои друзья – это не фигура речи: именно «дорогие» и именно «друзья»! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, ещё требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Ещё раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви», – написал Михалков. Он добавил, что уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска «Бесогона».
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№ 3
Виталий Пекарев   25.01.2023 - 20:40
Я хоть и не являюсь фанатом Никиты Михалкова, но всё равно прям искренне желал ему выздоровления. Он молодец, победил все болезни) читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   25.01.2023 - 20:36
о, его уже выписали. Ну хорошо, что все хорошо закончилось! А то Михалков всех знатно заставил перепугаться. После такого наверное уже как-то по-другому смотришь на жизнь читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   25.01.2023 - 18:36
даже как-то быстро он восстановился. казалось, что степень проблем там намного выше. Но хорошо, что это все прошло и режиссера выписали) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Ваши молитвы привели меня домой»: Никиту Михалкова выписали из больницы фотографии
«Ваши молитвы привели меня домой»: Никиту Михалкова выписали из больницы фотографии
«Ваши молитвы привели меня домой»: Никиту Михалкова выписали из больницы фотографии
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