Депутат Госдумы призвал лишить российского гражданства Семёна Слепакова

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев пристально следит за деятельностью российских артистов, уехавших за рубеж. В начале января Хамзаев попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иноагентом), и уже на следующий день эта просьба была удовлетворена председателем СК Александром Бастрыкиным. Через несколько дней Хамзаев взялся за Бориса Гребенщикова, направив в СК запрос с целью проверить высказывания легендарного музыканта по статьям 280.3, 282 и 205.1 Уголовного кодекса (публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии; возбуждение ненависти и вражды; содействие террористической деятельности).
фото: Султан Хамзаев
Новым кандидатом в правонарушители и иноагенты стал сценарист Семён Слепаков, несколько месяцев назад эмигрировавший в Израиль. Хамзаева возмутил текст новой песни Слепакова под названием «Колыбельная», и вслед за сенатором Константином Долговым, депутат предложил лишить Слепакова российского гражданства.
«В России есть святое – это чувства матери. Эмигрировавший в Израиль актёр Семён Слепаков записал новую оскорбительную сатирическую песню, посвященную спецоперации. Произведение имитирует колыбельную, которую поёт мать своему трёхлетнему сыну, рассказывая мальчику про его братьев. Старший уехал участвовать в спецоперации, в ходе которой погиб. Среднего же мать считает предателем, поскольку он стал IT-специалистом в Европе.
фото: Семён Слепаков
Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом. Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь – чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону.
Напомню, что этот актёришка заработал своё состояние на корпоративах для нашей элиты. Самое действенное наказание – лишить право доступа в страну и возможности зарабатывать деньги. У Слепакова большая аудитория в социальных сетях. И он пытается воздействовать на неё такими «агрессивно-пацифистскими» песнями, старается разобщить людей», - написал Хамзаев в своём телеграм-канале.
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