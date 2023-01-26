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Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова

26 января
2023 год

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26 января 2023
24 января онлайн-кинотеатр Premier провёл первую вечеринку нового формата «Смотровая», на которой друзья платформы и звёздные гости собираются, чтобы посмотреть новые российские сериалы. В минувший вторник «Смотровую» в баре «Техника безопасности» на просмотре сериала «Я “любила” мужа» со Светланой Ходченковой в главной роли собрались Олег Гаас, Наталья Земцова, Маруся Климова, Анна Котова-Дерябина, Анна Глаубэ, Альбина Кабалина, Александр Югов и другие.

Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова

Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова
фото: Алиса Вединяпина

Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова
фото: Анна Котова-Дерябина

Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова
фото: Анна Попова

Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова
фото: Ирина Безряднова

Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова
фото: Маруся Климова

Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова
фото: Наталья Земцова

Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова
фото: Олег Гаас
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   26.01.2023 - 23:37
Вот не знаю, но мне совсем не нравится как играет Светлана Ходченкова. Какая-то она холодная по эмоциям и всегда одинаковая. Фильмы с ней тяжело смотреть, а сериале еще трудней. читать далее>>
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Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова фотографии
Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова фотографии
Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова фотографии
Смотровая: Анна Котова-Дерябина, Олег Гаас и Наталья Земцова фотографии
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