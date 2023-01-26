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Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак

26 января
2023 год

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26 января 2023
21 января в московском кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась светская премьера анимационного фильма «Изумительный Морис», снятого по роману британского писателя Терри Пратчетта «Изумительный Морис и его учёные грызуны» из серии «Плоский мир». Озвученный в оригинале актёром Хью Лори кот Морис по-русски заговорил голосом Леонардо ДиКаприо, то есть Сергея Бурунова.

Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак
фото: Алёна Чехова

Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак
фото: Никита Тарасов

Среди первых зрителей картины были Анна Банщикова, Елена Борщёва, Ольга Красько, Анна Бегунова и Дмитрий Власкин, Яна Гладких, Надежда Лумпова, Никита Тарасов, Катя Кабак и другие.

Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак
фото: Оксана Михеева с сыном

Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак
фото: Надежда Лумпова с сыном

Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак
фото: Катя Кабак

Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак
фото: Елена Борщёва с дочерью

Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак
фото: Дмитрий Власкин и Анна Бегунова с дочерью

Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак
фото: Яна Гладких с сыновьями

Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак
фото: Анна Банщикова с дочерью

«Изумительный Морис» в прокате с 26 января 2023 года.

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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   26.01.2023 - 23:50
Луи из кухни такой довольный на фото. Еще одну актрису из этого сериала заметила. Вообще все такие радостные на этой премьере. Круто, что народ выбирается на мероприятия читать далее>>
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Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак фотографии
Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак фотографии
Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак фотографии
Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак фотографии
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