Семейный просмотр: Никита Тарасов, Яна Гладких и Катя Кабак

21 января в московском кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась светская премьера анимационного фильма «Изумительный Морис»
, снятого по роману британского писателя Терри Пратчетта
«Изумительный Морис и его учёные грызуны» из серии «Плоский мир». Озвученный в оригинале актёром Хью Лори
кот Морис по-русски заговорил голосом Леонардо ДиКаприо
, то есть Сергея Бурунова
.
фото: Алёна Чехова
фото: Никита Тарасов
Среди первых зрителей картины были Анна Банщикова
, Елена Борщёва
, Ольга Красько
, Анна Бегунова
и Дмитрий Власкин
, Яна Гладких
, Надежда Лумпова
, Никита Тарасов
, Катя Кабак
и другие.
фото: Оксана Михеева с сыном
фото: Надежда Лумпова с сыном
фото: Катя Кабак
фото: Елена Борщёва с дочерью
фото: Дмитрий Власкин и Анна Бегунова с дочерью
фото: Яна Гладких с сыновьями
«Изумительный Морис» в прокате с 26 января 2023 года.
фото: Анна Банщикова с дочерью
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